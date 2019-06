24 RUND: Andrej Baković in boksarski potres ob padcu Anthonyja Joshue

Oddaja 24RUND se vrača z novo kuliso. V devetem delu sta Tadej Vidrih in Mirko Vorkapić gostila trenutno najbolj perspektivnega slovenskega profesionalnega boksarja Andreja Bakovića, ki je spregovoril o svoji dosedanji karieri, izkušnjah in načrtih, nikakor pa ni šlo mimo šoka v New Yorku in poraza Anthonyja Joshue.

VEČ VIDEOVSEBIN 1:04:12 24RUND: Deveta oddaja, gost Andrej Baković 07:27 24RUND: Andrej Baković o šokantnem porazu Anthonyja Joshue