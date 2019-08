24 RUND: Marko Drmonjić in Miočićevo maščevanje

35-letni Marko Drmonjić se je sprva ukvarjal s košarko, nato pa ga je za borilne veščine navdušil Mirko ’Crocop’ Filipović in Blejčan je kmalu ugotovil, da je križanje pesti njegova usoda. Kljub temu, da nima najboljše statistike (8 zmag, 10 porazov, 1 neodločen boj) pa je nanjo lahko ponosen, saj se je že v samem začetku kariere, in skoraj brez izkušenj, merilz najboljšimi evropskimi in svetovnimi borci.