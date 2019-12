Mirko Vorkapić: Rokavice so mi nadeli, še preden sem shodil

Za Mirkom Vorkapićem, ki v zadnjem času svoje poznavanje borilnih veščin dokazuje kot strokovni komentator borb na VOYO in v vlogi voditelja oddaje 24 RUND, je že kar 99 borb v tajskem boksu ozrima kikboksu. V svet borilnih športov je vstopil s karatejem, nato pa se je pod vodstvom očeta Iztoka Vorkapića osredotočil predvsem na tajski boks, kjer je tudi dosegel svoje največje uspehe. Bil je profesionalni evropski prvak po različici S1, medcelinski prvak WBC, prvak mednarodne lige tajskega boksa IMTL, 12-kratni državni prvak in dvakratni zmagovalec slovenske lige tajskega boksa. Čeprav je na kolena spravil borce, ki so spadali med 20 najboljših na svetu, kot so Chriss Ngimbi, Shemsi Beqiri, Denis Schneidmiller, Longhern Superpro in Luke Whealan, pa kot svoj največji uspeh izpostavi predvsem tretje mesto na evropskem prvenstvu v tajskem boksu IFMA. Dosežek je še toliko večji, ker je v četrtfinalu slavil kljub temu, da je v tretji rundi doživel hud izpah ključnice, po katerem ga je čakala dolgotrajna rehabilitacija in po kateri se še ni vrnil v ring.