Žgank bo kolajne osvajal za Turčijo, a (spet) s slovenskim imenom

V 29. delu spletne pogovorne oddaje 24 RUND, ki bo objavljena v petek, sta voditelja Mirko Vorkapić in Tadej Vidrih gostila evropskega prvaka v Judu Mihaela Žganka. 26-letnik je od leta 2018 član turške reprezentance in je zadnji dve leti nastopal pod imenom Mikail Özerler. V Carigrad je odšel zaradi boljših pogojev, njegov glavni cilj pa je zlata medalja na olimpijskih igrah, ki so bile prestavljene na naslednje leto.