24 RUND: Nejc Hodnik in poslastica Jones proti Santosu

Nejc Hodnik je najboljši slovenski tekmovalec v brazilskem jiu jitsuju. Nase je opozoril lani, ko je postal evropski prvak brez kimona v konkurenci modrih pasov. To mu je uspelo najprej v srednji kategoriji, nato pa je uspeh dopolnil še v absolutni kategoriji, v kateri se med seboj udarijo dobitniki kolajn vseh težnostnih kategorij. Za povrh vsega je leto 2018 sklenil na prvem mestu med vsemi modrimi pasovi brez kimona, kar doslej še ni uspelo nobenemu borcu iz tega dela Evrope. Predstavnik ekipe Gracie Barra Ljubljana trenira pod vodstvom Carlosa Maie, pred kratkim pa je tudi diplomiral na Fakulteti za strojništvo. Gostiteljema Tadeju Vidrihu in Mirku Vorkapiću je zaupal, kako se je začela njegova športna pot, kakšni so cilji za prihodnost, kako se sprošča pred borbami, zakaj sta si šah in brazilski jiu jitsu zelo podobna … Beseda je tekla tudi o prihajajočem UFC 239, na katerem se bosta za naslov prvaka v poltežki kategoriji udarila Jon Jones in Thiago Santos, za šampionski pas v ženski bantamski kategoriji pa Amanda Nunes in Holly Holm. Za konec je napovedal še zmagovalce imaginarnih parov in, kljub temu, da se najbolje znajde v parterju, preizkusil še moč udarca. Vabljeni k ogledu!



