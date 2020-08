24 RUND: Povprečni gledalci bodo stavili na Tysona, a favorit bi moral biti Jones

34. del spletne pogovorne oddaje 24 RUND je povsem boksarsko obarvan. Tadeju Vidrihu sta se pridružila trenutno najboljši slovenski profesionalni boksar Andrej Baković in boksarski trener Andraž Ciuha, ki sta zaupala svoje mnenje glede trenutnega položaja v svetu boksa in se dotaknila nekaterih zanimivih prihajajočih dvobojev, na čelu z obračunom legend med Mikom Tysonom in Royom Jonesom mlajšim.

