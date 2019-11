24 RUND z Dejanom Zavcem: Po koncu kariere sem se spraševal, kje sem, kaj sem, kaj je bilo res?

"Šok, ki sledi, ko padeš iz vesolja nazaj na zemljo, je marsikdaj za koga predtrd, prekompleksen za marsikoga, ki ne prenese realnosti," je manjšo osebnostno krizo po koncu kariere opisal naš boksarski šampion Dejan Zavec. Hkrati je priznal, da mu je zdaj popolnoma jasno, zakaj je marsikateri velik športnik po koncu sezone zelo klavrno končal in ostal brez vsega. Nekdanji svetovni prvak organizacije IBF v velterski kategoriji in WBF v v supervelterski se je brez dlake na jeziku dotaknil tudi zadnjega obračuna Eme Kozinporti Marii Lindberg in težko pričakovanega boksarskega obračuna med Sergejem Kovaljevom in Saulom 'Canelom' Alvarezom.



Ob tem smo se z Bojanom Kosednarjem pogovarjali o borilnem spektaklu UFC 244 in borbi med Jorgejem Masvidalom in Nateom Diazom.



