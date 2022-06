Adesanya in Volkanovski bosta (znova) branila šampionske pasove

Nekateri najboljši borci mešanih borilnih veščin se bodo znova sestali v Las Vegasu. V nedeljo ponoči bo namreč na sporedu UFC 276, na katerem bosta med drugim naslove prvaka branila Israel Adesanya v srednjetežki in Alexander Volkanovski v peresni kategoriji. Borilni spektakel si lahko v nedeljo od 4.00 dalje v živo ogledate na VOYO.

32-letni Novozelandec Israel Adesanya bo v noči s sobote na nedeljo še petič branil naslov prvaka UFC-jeve srednjetežke kategorije. Po Yoelu Romeru, Paulu Costi, Marvinu Vettoriju in Robertu Whittakerju je sedaj na vrsti Jared Cannonier.

Za 38-letnim Američanom je zanimiva življenjska zgodba, saj se je z borilnimi veščinami začel ukvarjati šele pri 25-ih z namenom izgube odvečnih kilogramov. Cannonier je takrat namreč tehtal okoli 140 kilogramov. Po dveh letih treniranja sprva brazilskega jiu jitsa, nato pa še kikboksa, se je odločil, da se preizkusi v mešanih borilnih veščinah in kariero začel odlično. Po dveh zmagah v amaterskih borbah in nato sedmih zaporednih profesionalnih zmagah je prejel klic UFC-ja in se pridružil največji MMA-organizaciji na svetu. A t. i. 'Killa Gorilla' se je takrat boril še v težki kategoriji, ki mu na najvišjem nivoju ni več odgovarjala.

Spustil se je v poltežko kategorijo, kjer je dosegal mešane uspehe, zmagal je dve, izgubil pa tri borbe, čeprav je treba poudariti, da so bili nasprotniki v omenjenih treh borbah vse prej kot lahki (Glover Teixeira, Jan Blachowicz in Dominicks Reyes). Cannonier se je tako spustil še kategorijo nižje – v srednjetežko kategorijo, kjer je 'našel svoj dom'. Po treh prepričljivih zmagah ga je sicer ugnal nekdanji prvak Robert Whittaker, nato pa je se je na zmagovalno pot vrnil z zmago proti Kelvinu Gastelumu, borbo za naslov prvaka pa si je priboril februarja letos, ko je nokavtiral Dereka Brunsona. Adesanya, ki se sicer zaveda, da je Cannonier trdoživ nasprotnik, ki le redko podleže udarcem, je na eni izmed zadnjih tiskovnih konferenc obljubil, da bo pokazal predstavo, kot jih je v najboljših letih kazal legendarni Anderson Silva. Cannonier na drugi strani pa kljub življenjski priložnosti ohranja mirno glavo, za prihajajočo borbo pa je dejal, da bo to zanj le 'še en dan v pisarni'.

V predzadnji borbi večera se bosta znova pomerila aktualni prvak Alexander Volkanovski in nekdanji prvak Max Holloway. To bo že tretja borba med Avstralcem in Američanom, a čeprav je prvi dve dobil Volkanovski, si ljubitelji MMA-ja od borbe obetajo veliko, ker sta bili prvi dve tako tesni. Avstralec, ki še nikdar v karieri ni izgubil borbe v peresni kategoriji, bo lovil že četrto uspešno obrambo šampionskega pasu, medtem ko se bo Holloway zagotovo želel maščevati za boleča poraza in si znova okoli pasu nadeti zlati pas. Ne glede na to, kdo zmaga v noči s sobote na nedeljo, sta oba borca pred obračunom namignila, da zna to biti njuna zadnja borba v peresni kategoriji, saj bi se rada podala kategorijo višje. V kolikor bosta držala besedo, bo ne glede na razplet borbe v peresni in lahki kategoriji v bližnji prihodnosti še kako zanimivo.

Pred borbama za naslov prvaka se bosta prav tako v srednjetežki kategoriji pomerila Američan brez dlake na jeziku Sean Strickland in nekdanji vrhunski kikboksar Alex Pereira. UFC-jev predsednik Dana White je pred borbo dejal, da je to borba za naslednjega izzivalca prvaka, saj se bo zmagovalec najverjetneje naslednji boril za šampionski pas te kategorije. Strickland je namreč v nizu šestih zaporednih zmag, Pereira pa je prepričljivo slavil na obeh borbah v UFC-ju. Kar je še pomembneje, pa je, da je sicer takrat v kikboksarskem obračunu kot prvi in zaenkrat edini nokavtiral aktualnega prvaka Israela Adesanyo, ki se bo, v kolikor mu uspe premagati Cannonierja, zagotovo želel maščevati za poraz, ki mu ga mnogi tako radi očitajo.

Edina borba glavnega dela dogodka, ki je odpadla, je hkrati tudi edina, ki bi morala potekati v ženski konkurenci. Pomeriti bi se sicer morala ena izmed pionirk ženskega MMA-ja Miesha Tate in nekdanja izzivalka za naslov prvakinje Lauren Murphy. Slednja je bila namreč pozitivna na koronavirus, zato so pri UFC-ju njuno borbo za dva tedna prestavili.

Namesto deklet sta bila na glavni del dogodka prestavljena UFC-jev veteran Robbie Lawler in sedem let mlajši ter precej manj izkušeni Bryan Barberena. Nekdanji prvak velterske kategorije Lawler je septembra za zmago proti legendarnemu Nicku Diazu prekinil niz štirih zaporednih porazov, Barberena pa se bo v borbo podal po dveh zaporednh zmagah. Glavni del borilnega spektakla bosta sicer otvorila devetouvrščeni izzivalec v bantamski kategoriji Pedro Munhoz in štiri mesta nižje postavljeni, a vedno bolj priljubljeni Sean O'Malley. Oba se želita z zmago povzpeti čim višje po lestvici izzivalcev, tako eden kot drugi pa sta obljubila zelo zanimivo borbo, ki, vsaj po njunem mnenju, ne bo odločena po sodniški odločitvi.

V borbah, ki bodo na vrsti pred glavnim delom dogodka, se bosta med drugim spopadla tudi veterana Jim Miller in Donald Cerrone, ki sta po številu zmag v UFC-ju (23) skupaj na prvem mestu, le eden pa bo po njuni sicer že drugi borbi (prvo je pred skoraj osmimi leti dobil 'Kavboj' Cerrone) tako sam na vrhu prestižne lestvice.

Seznam borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Srednjetežka kategorija: Israel Adesanya – Jared Cannonier (Borba za naslov prvaka) Peresna kategorija: Alexander Volkanovski – Max Holloway (Borba za naslov prvaka) Srednjetežka kategorija: Sean Strickland – Alex Pereira Velterska kategorija: Robbie Lawler – Bryan Barberena Bantamska kategorija: Pedro Munhoz – Sean O'Malley