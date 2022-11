Adesanya je opozoril Pereiro: Pripravljen sem umreti in ubiti

V slovitem Madison Square Gardnu se bosta na UFC 281 v glavni borbi večera za naslov prvaka v srednji kategoriji udarila Israel Adesanya in Alex Pereira. Borilni spektakel si lahko v nedeljo ob 4.00 v živo ogledate na VOYO. Pred borbo se je aktualni prvak Adesanya spomnil na trenutek v letu 2019, ki je po njegovih besedah popolnoma spremenil njegovo kariero.

Pisalo se je leto 2019, nasproti Israela Adesanye je v oktagonu na spektaklu UFC 236 stal Kelvin Gastelum. Začenjala se je peta runda borbe, ki je odločala o začasnem prvaku srednje kategorije. "Začel sem ga gledati in čutiti val, ki me je preplavil. Kar naenkrat sem bil 'v zoni'. Pogledal sem ga in mu rekel: "Ne boš me premagal. Pripravljen sem umreti." Veste kaj? Resen sem bil, ko sem rekel to sr***e," je zapis v Players tribune začel Adesanya, ki se bo v noči na nedeljo (4.00) s prenosom na VOYO proti Alexu Pereiri boril za naziv nespornega vladarja srednje kategorije (do 83,9 kg) organizacije UFC.

Pisal je o svoji motivaciji v ringu in trenutku, ki mu je spremenil kariero. "Vedel sem, da je to velika priložnost. Čutil sem pritisk in oboževal sem ga. Do tega trenutka je bila moja kariera dobra. Bili so vzponi in padci, ampak bila je dobra. Čutil sem, da kot borec rastem, ampak ta borba je bila drugačna. Bila je krvava in brutalna. Po štirih rundah je bila borba izenačena in moral sem najti drugo raven. V tem trenutku sem podpisal svoje življenje. Ljudje mislijo, da sem to počel za kamere, ali kaj? Ne, prijatelj, ne. V tem trenutku sem pozabil na vse ostalo. Naslednjih pet minut sva obstajala zgolj jaz in on. Ni me skrbelo moje ali njegovo zdravje. Bil sem pripravljen umreti in pripravljen sem bil ubiti. To je bila na koncu razlika," je svoj način razmišljanja v tistem trenutku opisal borec, ki je v UFC-ju na 24 borbah doživel zgolj en poraz.

Alex Pereira je na tehtanju pred borbo tehtal 83,9 kilograma, že 22 ur pozneje je tehtal dvanajst kilogramov več (95,9).

Alex Pereira se je z Adesanyo do zdaj boril dvakrat, obakrat v kikboksu in obakrat je Novozelandca nigerijskih korenin premagal. A Adesanya ne dvomi v to, da bo tokrat v oktagonu on bolj odločen in borben. "Od tistega trenutka naprej (leta 2019) vem, kakšna je razlika med menoj in drugimi fanti. Vsi ostali mislijo, da so divji. Jaz? Jaz vem, da sem divjak. Ljudi bom hitro spomnil na to, kdo sem jaz. Če Alex tega ne ve, bo to izvedel na težek način, to vam obljubim," je svojega nedeljskega nasprotnika opozoril aktualni srednje kategorije.