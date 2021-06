Adesanya ni dovolil presenečenja, Moreno spisal zgodovino

UFC 263 v mestu Glandale v Arizoni je postregel s številnimi zanimivimi borbami, zadnjo besedo pa sta imela Israel Adesanya in Marvin Vettori . Tekmeca sta se udarila že pred tremi leti, ko je po deljeni sodniški odločitvi slavil Adesanya. Italijan je prepričan, da je tisto borbo dobil, a na povratnem obračunu ni izkoristil nove priložnosti dokazati, da je boljši borec. Nigerijski šampion je bil namreč boljši vseh pet rund, razen z nekaterimi rušenji pa 27-letni Vettori ni uspel resneje ogroziti štiri leta starejšega rivala. Adesanya je pametno izbiral napade, z udarci držal Vettorija na varni razdali ter v očeh sodnikov dobival runde. Na koncu so mu vsi trije sodniki pripisali zmago s 50:45. Ob tem pa je z brcami pošteno načel nogo Italijana. Adesanyo (skoraj zagotovo) v prihodnjem dvoboju čaka še ena 'revanša'. Po borbi je namreč potrdil, da se bo udaril z Robertom Whittakerjem . Prav slednjemu je 'The Last Stylebender' pred slabima dvema letoma odvzel šampionski pas.

Moreno prvi mehiški prvak

Novega prvaka pa ima mušja kategorija. Tudi obračun Deivesona Figuereda in Brandana Morena je bila povratna borba, potem ko sta borca lani decembra prikazala najboljši dvoboj v zgodovini te kategorije. Tudi tokrat je za favorita veljal Brazilec Figueredo, a tega v kletki ni potrdil. Moreno je pokazal izjemen napredek, dobil prvi dve rundi, nato pa v tretji z davljenjem tekmeca prisilil v predajo. 27-letnik iz Tijuane je tako postal prvi v Mehiki rojeni prvak organizacije UFC.

Edwards z zmago proti legendi korak od šampionskega pasu

Leon Edwards je prišel do svoje najbolj odmevne zmage v karieri. Britanski 'Rocky' se je namreč udaril z enim najpopularnejših borcev organizacije UFC Nateom Diazom in nalogo opravil z odliko. Edwards se ni ustrašil izziva in je večino časa prevladoval v kletki, z udarci s komolci pa na obrazu in glavi Američana povzročil precej ran, zaradi katerih je bil obraz Diaza v zadnjih rundah povsem okrvavljen. A to izkušenega borca, ki je nase opozoril predvsem z zmago proti Conorju McGregorju leta 2016 ni vrglo s tira. Minuto pred koncem borbe je Edwardsa zadel z močno levico, po kateri se je komaj obdržal na nogah. Zaključni nalet Diaza nato ni obrodil sadov in po soglasni sodniški odločitvi je slavil Edwards, ki je dobil devet od zadnjih desetih borb (ena je bila razveljavljena) in bo čakal na obračun proti zmagovalcu dvoboja med prvakom velterske kategorije Kamarujem Usmanom in izzivalcem Stephenom Thompsonom.

Vse dvoboje UFC 263 spektakla, kot tudi pretekle dogodke borilnih spektaklov, si lahko v vsakem trenutku ogledate na VOYO.