Adesanya športno prenesel poraz proti Pereiri: Za Alexa ni predaje

Sicer pa smo spremljali izjemno zanimiv obračun, poln močnih in natančnih udarcev. "Padalo" je z obeh strani, a na koncu je Brazilcu zmago prinesla vztrajnost in poškodba živca na nogi tekmeca. "Bil sem zelo blizu zmagi, a me noge po poškodbi živca niso več ubogale. Nasprotnik je to znal izkoristiti in, čeprav sem se skušal izogibati klinču ob ogradi, je bil Alex (Pereira, op. p.) za korak hitrejši in spretnejši od mene," je po koncu borbe in (bolečem) porazu v slovitem Madison Square Gardnu v mikrofon ESPN-ove voditeljice Megan Olivi uvodoma povedal do nedavnega nesporni šampion Israel Adesanya.