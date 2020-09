Adesanya že pogleduje k novemu izzivu: Cannonier je naslednji

Israel Adesanya pri 31 letih deluje nepremagljiv. Minuli konec tedna je uspel brez večjih težav še drugič zapored ubraniti naslov svetovnega UFC prvaka v srednje težki kategoriji v borbi proti izzivalcu Paulu Costi in s tem je vrgel rokavico ostalim pretendentom, ki želijo v bližnji prihodnosti ogroziti njegov primat v omenjeni kategoriji. "Še nekaj dni pred dvobojem v Abu Dabiju sem vam dejal, da sem toliko boljši od njega (Paulo Coste, op. p.), da ne morem izgubiti tega obračuna. Bil je glasen kot vedno, a sem ga hitro utišal. To je bila zgolj logična posledica velike razlike v kakovosti med nama. Vesel sem te zmage, a da bi zaradi nje skakal do stropa, ne vidim nikakršne potrebe," je dan po prepričljivi zmagi nad Costo povedal Adesanya, ki je že vrgel oko na novega nasprotnika.

"Borilni svet se je uspel prepričati, da sem trenutno najboljši borec na svetu v svoji kategoriji. V tem trenutku ne vidim tekmeca, ki bi me lahko premagal. Med potencialnimi izzivalci je morda le Jared Cannonier, ki sem mu že poslal sms-sporočilo, da je on naslednji, s katerim se želim spopasti. Jared je super oseba in všeč mi je njegova energija. Dejal sem mu: 'Uniči Roberta Whittakerja in si naslednji na vrsti. Upam, da me bo poslušal'," je še pristavil Adesanya.



Torej: v kolikor Cannonier na naslednjem borilnem dogodku UFC 254 24. oktobra premaga Whittakerja, bo najverjetneje prvi izzivalec aktualnega prvaka iz Nove Zelandije.