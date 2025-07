Afera Fabjan še vedno deli javnost

Čeprav je policijska preiskava še v teku in podrobnosti morebitnih nepravilnosti v klubu veliko, je zagovornikov in nasprotnikov dela najuspešnejšega trenerskega juda, ki se lahko pohvali s šestimi olimpijskimi kolajnami svojih varovank in več kot 60 odličji na največjih tekmah, vse več.

"Šport ima pomembno poslanstvo. Glede na očitke v medijih, da naj bi pri judo športu prihajalo do agresivnega in drugega neprimernega ter pravno, etično in moralno nedopustnega ravnanja trenerja številnih judoistk, izrekam solidarnost s prizadetimi in se zavzemam za takojšnje reakcije na vseh nivojih in pri vseh institucijah, ne le pri sodiščih," je zapisala dr. Verica Trstenjak predsednica Ewla Slovenia, društva mreže evropskih pravnic in opozorila, ob pravnih obstajajo tudi moralna, etična in druga odgovornost.

K temu dodaja, da izjave športnic, da so bili udarci del treninga, niso le zgražanja vredne, ampak zahtevajo konkretne akcije. "In prevzem odgovornosti, tudi tistih ki so za dejanja vedeli." K temu po njenem mnenju sodi vsaj začasen odmik od dela, kjer se lahko kršitve pojavljajo.

"Nobena medalja, noben rezultat ni vreden in ne sme dopustiti posega v človekovo dostojanstvo. Zato se tako kot človek in kot predsednica Evropske zveze žensk pravnic - Slovenija ter tudi kot novo izvoljena članica Komisije za integriteto pri OKS, zavzemam in si bom prizadevala za na eni strani odgovornost vseh in na drugi strani za zaščito vključenih," je še zapisala.