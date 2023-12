Aksalić pred debijem v MMA-ju: Pričakujte zanimivo in kratko borbo!

Slovenski boksar Haris Aksalić se je odločil za prestop v mešane borilne veščine in takoj dobil priložnost, da se bori pod okriljem organizacije Brave CF, ki so jo slovenski ljubitelji veščin lahko dobro spoznali že, ko je januarja 2020 in aprila letos v Hali Tivoli skupaj s slovensko organizacijo WFC organizirala dva dogodka.

Aksalić je izkušenj boksar, ki je v profesionalni karieri zabeležil dve zmagi, poraza pa še ne pozna, sedaj pa se podaja v nove vode: "Z boksom imam izkušnje, sedaj pa je to nekaj novega. Mislim, da ne bo nekih problemov, borba v stoje mi gre dobro."