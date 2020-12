Aktualni prvak Spence favorit, a Garcia ni od muh

Boksarski obračun za naslov svetovnega prvaka velterske kategorije po različicah WBC in IBF med branilcem naslova Errolom Spenceom mlajšim in izzivalcem, sicer nekdanjim prvakom v velterski in polvelterski kategoriji, Dannyjem Garcio, si boste lahko v noči s sobote na nedeljo (3.00) ogledali na VOYO. Ne zamudite!

Nasproti mu bo stal nekdanji svetovni prvak v velterski in polvelterski Danny Garcia, ki se ga nikakor ne sme podcenjevati. Gre za izkušenega in tehnično izpopolnjenega borca, ki je v dozdajšnji karieri ob dveh tesnih porazih zbral 36 zmag, od tega 21 s tehničnim nokavtom. Spence na drugi strani pa v 21 poklicnih dvobojih ni izgubil niti enkrat, kar je najboljši obet za borbo, ki jo bomo v noči s sobote na nedeljo prenašali na VOYO od 3. ure. Kot rečeno, Spence je zadnjo zmago dosegel pred slabim letom in pol, ko je za naslov prvaka ugnal neugodnega Shawna Porterja in tako združil pasova WBC in IBF.