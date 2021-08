Alastair Overeem o WWE: Ničvredno je. Neumno je. Gej je.

Z gostiteljem oddaje Arielom Helwanijem sta se pogovarjala o ameriški rokoborbi in bolj podrobno o najbolj znanem organizatorju borb v omenjeni disciplini, organizaciji WWE. Razlog, zakaj sta omenjala to temo, je dejstvo, da je bil prvi nasprotnik Alastairja Overeema v tekmovanju UFC leta 2011 nekdanji rokoborec Brock Lesnar . Overeem je takrat že nekdanjega prvaka UFC v omenjenem boju zlahka premagal in odlično začel novo poglavje svoje kariere.

Lesnar se je med tem vrnil v svet rokoborstva pod okriljem organizacije WWE. "Stvar je v tem, da sem jaz rokoborbo spremljal, ko sem bil star osem, devet ali deset let. Nedavno pa sem si znova ogledal posnetke (rokoborbe) na YouTubu in o moj bog, ta zadeva je res brezvezna. To, kar ti fantje počnejo, je res ničvredno. Umetno je. Ničvredno je. Neumno je. Gej je. Nima smisla," je brez dlake na jeziku svoje mnenje o borilni veščini in organizaciji, ki letno organizira več kot 450 dogodkov povedal Overeem.

Gostitelj oddaje je Overeema opozoril na telesno pripravljenost, ki jo disciplina zahteva od borcev, a Nizozemec ni popuščal. "To pravzaprav ni šport. Ničvredno je. Slabi igralci so. Preprosto je ničvredno. Opravičujem se vsem navijačem WWE, ampak sem zgolj iskren. Delim svoje mnenje. Saj živimo v svobodni državi, kajne? Ničvredno je. Ker rokoborbe nisem gledal več kot 20 let, nisem nikoli videl Brocka (Lesnarja), kako se bori," je mnenje o svojem prvem nasprotniku v tekmovanju UFC brez zadržkov podelil s sogovornikom.