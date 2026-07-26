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Joshua v prvi borbi po bližnjem srečanju s smrtjo nokavtiral Albanca

Džida, 26. 07. 2026 08.50 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Anthony Joshua - Kristian Prenga

Anthony Joshua je decembra lani doživel bližnje srečanje s smrtjo in v noči na nedeljo prvič po tragični prometni nesreči, v kateri je izgubil dva prijatelja, stopil v ring. Na dogodku v Savdski Arabiji je bil njegov nasprotnik Kristian Prenga, ki je odlično odprl dvoboj, v drugi rundi pa ga je z nokavtom zaključil Britanec.

Anthony Joshua - Kristian Prenga
Anthony Joshua - Kristian Prenga
FOTO: AP

Športni svet je ob koncu lanskega koledarskega leta pretresla novica, da je bil boksarski zvezdnik Anthony Joshua v Nigeriji vpleten v prometno nesrečo, ki je terjala življenji dveh oseb. Šlo je za njegova bližnja prijatelja Sina Ghamija in Latifa 'Latza' Ayodeleja, ki sta bila hkrati pomembna člana njegove ekipe.

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Britanski težkaš je novo leto preživel v bolnišnici, sredi januarja se je že vrnil na treninge, zdaj pa tudi v ring. Njegov nasprotnik je bil Kristian Prenga, ki je v prvi rundi favoriziranega nasprotnika dvakrat spravil na tla. Joshua je v nadaljevanju pripravil enega največjih preobratov svoje kariere in z desnim krošejem uspaval tekmeca.

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"Ne gre le za moč udarca, to je bil duh. To sta bila Latz in Sina. To sta bili njuni družini. Boli, ko govorim o tem. Bilo je zelo težko. To sta bila moja brata. Nočem govoriti o tem," je po dvoboju dejal čustveni Joshua, za katerega je bil ta obračun ogrevanje za borilno poslastico, ki naj bi se odvila ob koncu letošnjega leta.

V "bitki za Britanijo" se bosta pomerila nekdanja svetovna boksarska prvaka težke kategorije Joshua in Tyson Fury. Slednji se je v ring vrnil dan pred Joshuo, ko je na Tajskem premagal Mariusza Wacha. "Spoštujem vse, kar je naredil, in vse, kar je dosegel. Upam, da bodo navijači deležni pravega spektakla," je povedal Joshua.

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Pogodbe so že podpisane, prizorišče in datum obračuna, ki ga ljubitelji boksa in predvsem britansko občinstvo čakajo že več kot desetletje, pa za zdaj še nista znana.

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