Almeida po dominantni predstavi proti Lewisu izzval Gana

UFC-jeva težka kategorija ima novega resnega izzivalca. To je Brazilec Jailton Almeida, ki je ponoči dosegel že 15. zaporedno zmago in šesto pod okriljem UFC-ja. Tokrat je z dominantno rokoborsko predstavo ugnal nekdanjega izzivalca za naslov prvaka Dericka Lewisa in po zmagi pred domačim občinstvom k borbi pozval nekdanjega začasnega prvaka Ciryla Gana.

32- letni Jailton Almeida je v UFC prišel šele pred dobrima dvema letoma in se kot kaže odločil, a ne bo izgubljal časa. Brazilec je prvih pet borb pod okriljem ameriške organizacije dobil s predčasnim koncem, od tega dve s tehničnim nokavtom in tri s podreditvijo, za katere je specialist, saj jih je v profesionalni karieri zbral že 12. Z impresivnim nizom zmag se je hitro zavihtel med najboljših deset borcev težke kategorije, zato so mu pri UFC-ju postavili visoko oviro.

icon-expand Jailton Almeida FOTO: AP

Na domačem terenu se je pomeril z nekdanjim izzivalcem za naslov prvaka Derrickom Lewisom, ki je za razliko od Almeide znan po svoji nokavt moči, s katero je uspaval že kar 22 nasprotnikov, od tega kar 14 pod okriljem UFC-ja, s čimer ima v lasti tudi absolutni rekord v ameriški organizaciji. Almeid se je tega še kako dobro zavedal, zato se je v obračunu proti Lewisu poslužil rokoborbe, na katero Američan ni našel odgovora in posledično večino borbe preživel na hrbtu, od koder močnih udarcev ni mogel zadati. Almeida je tako vknjižil zmago po soglasni sodniški odločitvi in sicer že šesto zaporedno pod okriljem UFC-ja. Ob tem pa je 32-letni Brazilec z 21 minutami in desetimi sekundami tudi podrl rekord za najdalj časa trajajočo (akumulativno gledano) kontrolo na tleh v eni sami borbi UFC-jeve težke kategorije. Po novi zmagi pa si je Almeida že izbral naslednjega nasprotnika in sicer nekdanjega začasnega prvaka Ciryla Gana, s katerim se je pripravljen pomeriti tudi na Francozovem domačem terenu.

