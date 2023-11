Almeida proti Lewisu: specialist za podreditve proti rekorderju v številu nokavtov

V UFC-jevi težki kategoriji se dogajajo zanimive stvari. Po poškodbi nespornega prvaka Jona Jonesa , ki bi se na UFC 295 moral pomeriti s Stipetom Miočićem , se bosta po novem za naslov začasnega prvaka pomerila Sergej Pavlovič in Tom Aspinall . Še pred tem pa bi lahko dobili novega resnega kandidata za naslov prvaka, saj se bosta že ta konec tedna pomerila Jailton Almeida in Derrick Lewis , ki na lestvici izzivalcev zasedata 9. in 10. mesto.

Almeida je v UFC prišel šele pred dobrima dvema letoma in nemudoma navdušil ljubitelje mešanih borilnih veščin. 32-letni Brazilec je prvih pet borb pod okriljem ameriške organizacije dobil s predčasnim koncem, od tega dve s tehničnim nokavtom in tri s podreditvijo, za katere je specialist, saj jih je v profesionalni karieri zbral že 12. Nazadnje se je boril maja letos, ko je prvič dobil priložnost nastopiti v glavni borbi večera, česar ni zapravil. Že v prvi rundi je zadavil Jairzinha Rozenstruika (borbo si lahko kadarkoli ogledate na VOYO) in se z že 14. zaporedno zmago (in peto v okviru UFC-ja) uvrstil med najboljših deset borcev UFC-jeve težke kategorije.