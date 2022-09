Alvarez in Golovkin po štirih letih še tretjič v ring

Borca sta se prvič pomerila že septembra 2017, ko so po 12 rundah sodniki presodili, da zmagovalca ni mogoče določiti. Eden izmed sodnikov je zmago s 115:113 prisodil Golovkinu, drugi s 118:110 Alvarezu, tretji pa je dosodil remi s 114:114. Za mnoge ljubitelje in poznavalce boksa je bila ta sodniška odločitev (predvsem drugega sodnika) sporna, saj bi moral borbo dobiti Kazahstanec, ki je v kar desetih rundah zadel več udarcev kot Mehičan in na splošno pustil boljši vtis v ringu.

32- letni Canelo Alvarez in osem let starejši Genadij Golovkin si bosta po skoraj natanko štirih letih znova zrla iz oči v oči v boksarskem ringu. Še tretjič bo njuno borbo gostila T-Mobile Arena, kjer smo na primer minuli konec tedna lahko spremljali tudi UFC-jev borilni spektakel z zaporedno številko 279.

"To je bila velika drama. Ne moram vplivati na to, kako so sodniki točkovali borbo. Poglejte, še vedno imam vse pasove, še vedno sem prvak," je po kontroverznemu rezultatu dejal Golovkin, ki je tako v svoji lasti ohranil šampionske pasove organizacij WBA, WBC, IBF in IBO. Alvarez na drugi strani, pa se je po remiju počutil oškodovanega: "Mislim, da sem dobil osem rund in da sem zmagal borbo. Mislim, da sem boljši v ringu. Dobro sem kontriral in ga vsaj trikrat zamajal. Razočaran sem nad rezultatom borbe."

364 dni kasneje sta se Alvarez in Golovkin pomerila še drugič. Po boksarskem spektaklu, ki ga je revija The Ring izbrala za borbo leta 2018, se je zmage po večinski sodniški odločitvi razveselil Mehičan, a tudi tokrat je točkovanje sodnikov dvignilo ogromno prahu. Tudi tokrat je eden izmed sodnikov borbo s 114:114 označil za neodločeno, dva sodnika pa sta jo s 115:113 videla v korist Alvareza. Golovkin je športno prenesel svoj sploh prvi poraz v profesionalni karieri, Alvarez pa je bil zadovoljen, da je kritikom zaprl usta. Po zelo izenačni drugi borbi, kjer je bila meja med zmagovalcem in poražencem zelo tanka, so si mnogi navijači nemudoma zaželeli še tretjič ju videti v ringu.