Alvarez se je opravičil zaradi groženj Messiju

Mehiški boksarski zvezdnik Canelo Alvarez se je upravičil zaradi groženj, ki jih je izrekel na račun argentinskega nogometaša Lionela Messija. "V preteklih dneh sta me zasvojila strast in ljubezen do domovine. Dajal sem neprimerne izjave, zaradi česar bi se rad opravičil Messiju in Argentincem," je ob začetku tekem Argentine in Mehike na SP na svojem Twitter računu zapisal boksar.

Canelo Alvarez "Vsak dan se kaj naučimo in danes sem bil jaz na vrsti. Obema ekipama želim veliko uspeha na tekmi. Mehiko bomo podpirali vse do konca," je še pripisal Canelo Alvarez. Na koncu navijanje ni pomagalo, saj se je Argentina z gladko zmago nad Poljsko uvrstila v osmino finala, Mehika pa je na zelenici nadigrala Savdsko Arabijo, a v obračunu na daljavo s Poljaki zaradi nezadostne razlike v doseženih in prejetih golih vseeno ostala praznih rok. Canelo razkurjen: Messi naj moli, da ga ne najdem Mehiški boksar je bil v preteklih dneh jezen na Lionela Messija. Med SP se je argentinski zvezdnik v slačilnici ob preoblačenju s čevljem dotaknil mehiškega dresa, ki je ležal na tleh. To je razburilo boksarja, čeprav je bilo na posnetku jasno vidno, da je šlo za nenamerno dejanje, saj Lionel Messi sploh ni gledal, kam je stopil. Alvareza pa so vseeno preplavila čustva in vse skupaj je dojel kot nespoštovanje svoje domovine. "Prosi naj boga, da se ne bova srečala," je večkratni prvak zato zagrozil Messiju. Grožnje so se še stopnjevale, na koncu pa je športnik le spoznal, da s tovrstnim obnašanjem ni na pravi poti.