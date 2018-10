Alvarezu najdonosnejša pogodba v zgodovini športa: 316 milijonov evrov

Mehičan bi lahko po ocenah revije Forbes že v naslednjem letu zasedel vrh njihove slovite lestvice najbolje plačanih športnikov na svetu. Za pogodbo z Alvarezom, ki ga predstavljajo kot največjega boksarskega asa po Floydu Mayweatherju jr., naj bi se potegovali tudi Showtime, ESPN in Turner. Poleg Stantona je Alvarezova pogodba bogatejša tudi od tistih, ki sta jih podpisala nogometaša Neymar in Lionel Messi, vrednost omenjenih pogodb Forbes ocenjuje na 303 milijone evrov. Messi bo po mnenju Forbesa v prihajajočem letu največji Mehičanov tekmec za prvo mesto.

Saul "Canelo" Alvarez se je po obtožbah o zlorabi nedovoljenih poživil septembra vrnil v velikem slogu in dobil revanšo s takratnim vladarjem srednje kategorije Genadijem Golovkinom. Mehičan ima zdaj v domačih vitrinah vse Rusove pasove srednje kategorije, a s tem še ni konec dobrih novic za borca iz Guadalajare, s katerim je spletna platforma DAZNsklenila dogovor za prenos vseh njegovih borb v prihodnjih petih letih.

Prva bo na sporedu že 15. decembra, Alvarez pa bo po dogovoru, ki so ga nekaj po polnoči po newyorškem času sklenili v "Velikem jabolku", za petletno sodelovanje prejel reci in piši 316 milijonov evrov. Srečanje Alvarezovih promotorjev in vodilnih pri DAZN, ki so nedavno sklenili tudi sodelovanje s Cristianom Ronaldom(pri boksarskih dvobojih bo z njimi sodeloval sloviti promotor Eddie Hearn), je tako v New Yorku obrodilo bogate sadove.

Podrl rekord Giancarla Stantona

Po 45 letih sodelovanja s HBO je odhod ameriške producentske hiše zapustil veliko luknjo, ki jo, vsaj na ameriškem tržišču, poskuša zapolniti ravno DAZN. Načrti so več kot očitno veliki, saj je pogodba Alvareza podrla vse rekorde: Mehičan bo zaslužil še več kot Giancarlo Stanton, ki si je do danes lastil rekordno pogodbo, seveda če ne štejemo še prispevkov pokroviteljev in ostalih vpletenih. Stanton je z bejzbolskim klubom Miami Marlins leta 2014 sklenil pogodbo v vrednosti 281 milijonov evrov.