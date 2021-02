Alves s prekomerno težo postavil rekord UFC in zajokal na tehtnici

Rafael Alves je z rekordnim "naskokom" presegel še dovoljenih 66,22 kilograma, kolikor lahko tehtajo borci v peresnolahki kategoriji UFC. Slovita ameriška borilna organizacija tako velikega odstopanja na tehtnici ne pomni, dvoboja Alvesa z Američanom Patrickom Sabatinijemv Las Vegasu, borilni spektakel boste lahko spremljali od 2. ure na VOYO, tako ne bo.

Kako zelo pretežak je bil Alves, pove tudi dejstvo, da mu zaradi prekomerne teže ne bi dovolili nastopa niti v lahki kategoriji, ki dovoljuje težo do 70,76 kilograma. Sabatini je priložnost za spopad z Alvesom sicer dobil precej nepričakovano, a so ga pri UFC kljub temu "ujeli" dobro pripravljenega, medtem ko je Alves seveda že več tednov vedel za obračun v Las Vegasu. Povsem skrušen je bil že ob prihodu na oder, nato pa mu je po uradni razglasitvi teže med jokom uspelo izdaviti zgolj: "Oprostite mi!" V svoji objavi na Instagramu se je opravičil za neljubi dogodek in dejal, da je imel tudi težave z boleznijo.

Če so kritizirali Jezusa ...

"Včeraj sem jedel lososa in zbolel, bruhal sem in imel sem drisko, zato je zdravnik rekel, da moram to zdraviti z vodo. Moral bi izgubiti le še dva kilograma, a ko sem pil vodo, je moja teža narasla in tam ostala, zato mi zdravnik ni prižgal zelene luči za borbo. A Bog je lastnik vsega in On ve, kaj počne," je v SMS za MMA Fighting povedal Alves.

"Vem, da me veliko ljudi kritizira, a ni mi mar. Jezus je bil sin Boga in kritizirali so ga kljub vsej njegovi moči, zato si predstavljajte, kako je z mano, človekom s pomanjkljivostmi, na Zemlji? A hvala bogu so pri UFC rekli, da ne bodo prekinili pogodbe z mano, zato se bom kmalu vrnil. Rekli so, da sem nastopač, ki bo UFC prinesel veliko zaslužka,"je dodal.

V Las Vegasu pretežki še kar trije

Prejšnji rekord, povezan s prekomerno težo na tehtanju, je bil sicer v lasti Anthonyja "Rumbla" Johnsona, ki je bil pred obračunom z Vitorjem Belfortomna UFC 142 januarja 2012 pretežak za 4,99 kilograma. Še kar trije borci so bili v petek zjutraj pretežki, a njihovih dvobojev vodstvo tekmovanja ni odpovedalo. Ketlen Vieiraje bila v bantamski kategoriji pretežka za 0,9 kilograma, bo pa morala zato predati kar 20 odstotkov zaslužka svoji tekmici Jani Kunickaji. Njun spopad bo skupaj z dvobojem Curtisa Blaydesain Derricka Lewisavrhunec sobotnega večera v Las Vegasu. Jareda Gordonaso zaradi 1,8 kilograma prekomerne teže v peresnolahki kategoriji kaznovali s 30-odstotnim odvzemom zaslužka, ki bo romal na račun tekmeca Dannyja Chaveza, medtem ko je bil Drako Rodriguez za 2,04 kilograma pretežak za spopad v bantamski kategoriji, tudi Aiemann Zahabipa bo prejel 30 odstotkov njegovega zaslužka.

Blaydes in Lewis nista imela težav s tehtnico, saj je Blaydes tehtal 117,48 kilograma, njegov tekmec pa 119,29 kilograma pred spopadom tretjega in petega najboljšega "težkaša" z lestvice medijske hiše ESPN.