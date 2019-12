Nunes: Po tem, kar si videla, ne boš želela imeti opravka z mano

Amanda Nunes , kot že omenjeno, ni imela veliko dela z Germaine de Randemie , ki je sredi dvoboja sicer dvakrat malce zamajala tla pod nogama odlični brazilski borki, a je aktualna svetovna prvakinja na koncu le upravičila vlogo favoritinje in posledično ubranila naslov v bantamski kategoriji. Toda to, kar bi se utegnilo zgoditi v prihodnjih tednih in mesecih, veliko bolj zanima ljubitelje (mešanih) borilnih veščin, saj so govorice o morebitnem obračunu Nunesove z aktualno svetovno boksarsko prvakinjo Claresso Shields , ki podobno kot Brazilka ne varčuje s tako imenovanim "trash talkom", vse glasnejše. "Kot sem bila seznanjena, je bila Claressa na tribuni in spremljala moj dvoboj. Menim, da po tem, kar je videla, ne bo želela imeti opravka z mano,"je po še eni veliki zmagi v svoji karieri uvodoma dejala Amanda Nunes, ki je tudi v nadaljevanju novinarske konference morala odgovarjati predvsem na vprašanja o potencialnem dvoboju z nekdanjo olimpijsko boksarsko prvakinjo.

'Naj vstopi v moj svet'

"Jaz sem MMA borka, ona pa je boksarka. Tu so stvari popolnoma jasne, a če se želi pomeriti z menoj, naj vstopi v moj svet. Ostalo me ne zanima," je odločno poudarila brazilska šampionka in nadaljevala: "V kolikor pride do najine borbe, bo na lastni koži občutila moje prijeme. Utrudila jo bom z rokoborbo, pokončala pa z ju-jitsu prijemom," je Shieldsovi že sporočila morebiten potek obračuna, ki bi po besedah predsednika UFC organizacije Dana Whiteapožel ogromno zanimanja tamkajšnje športne javnosti. "Shieldsova je dvakratna olimpijska prvakinja, bila je tu v Las Vegasu in se na lastne oči prepričala, kako vse skupaj poteka pri nas v UFC-ju. Menim, da bi prav vsak ljubitelj borilnih veščin želel videti ta dvoboj. Bomo videli, kaj se bo zgodilo v prihodnjih tednih in mesecih," je ostal nekoliko skrivnosten prvi mož organizacije.



Nunesova je ob koncu še pristavila: "Spoštujem jo kot boksarko, toda jaz obožujem MMA. Všeč mi je, kako sem opravila z de Randemiejevo. Če Shieldsova meni, da lahko zdrži pet rund na najvišji psihofizični ravni, naj kar pride."