Amanda Nunes znova brani pas, Oliveira in Dariush v borbo za prvega izzivalca

Najmočnejša organizacija mešanih borilnih veščin na svetu UFC se po treh letih in pol vrača v Kanado. Rogers Arena v Vancouvru bo ta konec tedna gostovala borilni spektakel UFC 289, ki ga bosta naslovili prvakinja Amanda Nunes in izzivalka Irene Aldana, odvila pa se bo tudi še kako pomembna borba med Charlesom Oliveiro in Beneilom Dariushom. UFC 289 si boste lahko v nedeljo ob 4.00 v živo ogledali na VOYO!

Nesporna prvakinja UFC-jeve bantamske in peresne kategorije Amanda Nunes bo znova na delu. 'Levinja' je bantamski kategoriji kraljevala vse od julija 2016 do decembra 2021, ko je eno izmed večjih presenečenj pripravila Julianna Pena, ki je premagala dominantno prvakinjo. Lanskega julija sta se nato Brazilka in Američanka venezuelskih korenin znova pomerili in v drugo je slavila Nunesova, ki je tako postala prva borka v zgodovini UFC-ja, ki je dvakrat postala dvojna prvakinja. Nunes in Pena bi se morali tako pomeriti še tretjič in poravnati račune, a si je slednja le mesec dni pred dogodkom poškodovala rebra, zato je v borbo vskočila Irene Aldana.

icon-expand Amanda Nunes se bo po dveh borbah z Julianno Peno pomerila z Irene Aldana. FOTO: AP

35-letna Mehičanka, ki na lestvici izzivalk zaseda peto mesto, je tako dobila priložnost kariere, ki je ne namerava izpustiti. Borka iz Guadalajare se je v pestri karieri neuspešno merila že za naslov prvakinje organizacij Jungle Fight kot tudi Invicta FC, za UFC pa se bori že od decembra 2016 dalje. V tem času je zbrala sedem zmag in štiri poraze, borbo za naslov UFC-jeve prvakinje pa si je prislužila z nokavtoma proti Jani Kunitskaji in Macy Chiasson.

Borba, ki se je ljubitelji mešanih borilnih veščin najbolj veselijo, pa je dvoboj v lahki kategoriji, ki še kako obeta. V oktagonu bosta zaplesala nekdanji prvak lahke kategorije Charles Oliveira in četrtopostavljeni izzivalec Beneil Dairush, zmagovalec njune borbe pa bo oktobra skupaj z Islamom Mahačevim naslovil borilni spektakel UFC 294 v Abu Dabiju.

Prav borec iz Dagestana je lanskega oktobra premagal Oliveiro in prekinil njegov niz 11 zaporednih zmag, ki je trajal vse od junija 2018. V izjemnem nizu pa je tudi Američan, rojen v Iranu, ki je zmagal zadnjih osem borb in se je nazadnje boril na istem dogodku kot Oliveira ter po prepričljivi predstavi in soglasni sodniški odločitvi slavil nad nekdanjim dvojnim prvakom KSW-ja Mateuszem Gamrotom.

icon-expand Charles Oliveira FOTO: AP

Za Oliveiro in Dariusha, ki se bosta pomerila v predzadnji borbi večera, bo obračun še kako pomemben, saj bo zmagovalec dobil priložnost boriti se za naslov prvaka v kategoriji, kjer konkurentov ne manjka. Dariush je že nekaj časa mnenja, da si zasluži borbo za naslov prvaka in bi se moral z Mahačevim boriti že lani, če mu borbe ne bi preprečila poškodba, Oliveira pa si želi maščevati za boleč poraz, ki mu ga je s podreditvijo, katerih kralj je prav sam, zadal Dagestanec. "Pri UFC prav pogosto ne dajejo obljub. Preden sem se boril z Mateuszom (Gamrotom op. a.), sem imel občutek, da mi ne bodo dali borbe za naslov prvaka. Takrat sem jih neposredno vprašal in so rekli, da ne vedo, če bom naslednji izzivalec. Tokrat pa so mi rekli, da če premagam Charlesa Oliveiro, bom postal prvi izzivalec. Ne zgodi se pogosto, da pri UFC-ju dajo besedo, tokrat pa so mi jo dali," je za MMA Fighting razložil Dariush.

Pred njim se sicer trenutno na lestvici izzivalcev nahajata Dustin Poirier in Justin Gaethje, ki pa sta že zapravila dve priložnosti postati nesporni prvak UFC-jeve lahke kategorije in že imata napovedano naslednjo borbo. Poirier in Gaethje se bosta namreč še drugi v karieri pomerila konec julija in naslovila UFC 291, dodatno pa ju bo motiviralo dejstvo, da bo zmagovalec prejel pas za naslov t. i. BMF prvaka (izvirno baddest motherfucker op. a.).

