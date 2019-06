'Američan' Fury odpihnil Schwarza in potrdil 'revanšo' z Wilderjem

Že v samem uvodu je bilo jasno, da ima Tom Schwarz pred seboj skoraj nemogočo nalogo. Tyson Fury je dvoboj odprl z značilnim lahkotnim gibanjem in levimi direkti, ki so Nemca držali na ugodni razdalji. Britanec je v svojem nenavadnem ritmu tekmecu začel povzročati težave tudi z nepričakovanimi aperkati z razdalje. Fury je tako do konca prve runde že našel svoj ritem.

V drugi rundi je po nekaj natančni udarcih Schwarz začel krvaveti iz nosu, Fury pa je stopnjeval pritisk. Fury je v zadnji minuti runde sprožil kombinacijo levi aperkat - desni direkt in nasprotnika poslal na tla. Schwarz se je postavil na noge, a bil v izgubljenem položaju. Fury je dvoboj zaključil v slogu s serijo udarcev na katere Schwarz ni imel odgovora, zato vmes moral poseči sodnik in prekiniti borbo.