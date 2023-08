V osrednji borbi UFC spektakla v Singapurju se bosta udarili legendi, Američan Max Holloway in Korejec Čan Sung Jung. Slednjega se je prijel vzdevek ''Korean zombi''. Prenos borilnega spektakla bo na VOYO. Američan sodi med štiri najboljše borce peresne kategorije vseh časov in ima največ zmag med vsemi borci in tudi nokavtov med vsemi.

icon-link UFC FN: Holloway proti The Korean Zombie