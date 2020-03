Analitiki stavijo na Romera, Adesanya pa na mladost in dejstvo, da je aktualni prvak

Ravno 43-letni Kubanec Yoel Romero, naj bi bil po mnenju številnih analitikov v prednosti pred 12 let mlajšim Nigerijcem Israelom Adesanyo, ki je sicer znan po svojih izjemnih udarcih, a nima takšne širine kot njegov tokratni nasprotnik, ki želi utišati nejeverne Tomaže in dokazati, da razlika v letih ne bo igrala pomembne vloge.



Mnogi se sprašujejo, ali ima Adesanya dovolj raznovrstnih 'orožij' za ubranitev šampionskega pasu v srednji kategoriji, na drugi strani pa se samo po sebi poraja vprašanje o trenutni fizični pripravljenosti precej starejšega Romera, ki zase pravi, da še zdaleč ni rekel zadnje. Želja po osvojitvi naslova je velika, ne nazadnje pa bližnja preteklost govori v prid Kubanca, ki je v zadnjih borbah proti Robertu Whittakerju (dvakrat) in še posebej Paulu Costi, kljub prejetim številnim udarcem, pokazal neverjetno trdoživost in predvsem vzdržljivost, ki bi lahko čez tri dni odigrala eno od ključnih vlog.