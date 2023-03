Analiza zaključkov na UFC 285

Ameriška organizacija mešanih borilnih veščin UFC ima dva nova prvaka. Jon Jones, ki je bil odsoten več kot tri leta, je uspešno opravil prestop v težko kategorijo in ekspresno ugnal prvega izzivalca in nekdanjega začasnega prvaka Ciryla Gana. Alexa Grasso pa je presenetila najbolj dominantno borko v UFC-ju Valentino Ševčenko in ji po devetih zaporednih zmagah zadala še kako boleč poraz. Kaj je bilo skupnega obema zmagama? Tako Jones kot tudi Grassova sta naslov prvaka osvojila s podreditvijo. Američanu je to uspelo že v dveh minutah prve runde, Mehičanka pa je borbo zaključila v četrti rundi.

Za analizo obeh podreditev smo se zato obrnili na enega najboljših borcev v brazilskem jiu-jitsuju v Sloveniji, trenerja v ljubljanskem klubu Gracie Barra in selektorja slovenske ju-jitsu reprezentance v borbah na tleh Nejca Hodnika. Kaj natanko se je minuli vikend zgodilo v Las Vegasu in kako bi se Gane in Ševčenkova morala braniti proti poskusom podreditve nasprotnikov, pa si lahko pogledate v priloženih videih.