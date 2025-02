Ančić: Moj cilj je zmagati in si zagotoviti nastop na FNC-ju v Beogradu

Najmočnejše organizacija mešanih borilnih veščin v regiji FNC bo leto odprla z borilnim spektaklom v Zadru. Na FNC 21 bodo nastopila številna uveljavljena imena regijskega MMA-ja, kot so recimo Vaso Bakočević, Ivica Trušček in Antun Račić, pa tudi tuja kot na primer Michal Andryszak in Tom Breese. Prvič po zmagi v resničnostnem šovu Fight of Nations pa se bo boril tudi obetavni Marko Ančić, s katerim smo se pogovarjali nekaj dni pred dogodkom. FNC 21 si boste lahko v soboto od 19.00 dalje v živo ogledali na VOYO.

"Priprave potekajo odlično, smo že pri samem koncu. Forma je tukaj, sedaj je najpomembnejša teža, tako da se samo še znebim nekaj kilogramov in pripravljen bom na borbo," nam je zaupal mladi hrvaški borec Marko Ančić, ki so ga slovenski ljubitelji mešanih borilnih veščin lahko spoznali pred približno letom dni, ko je v Celju osvojil amaterski turnir VFN Vikings 4: "Iskreno mi je bilo v Celju super, organizacija je bila super, žal mi je samo, da se nisem mogel vrniti in narediti še kakšne borbe, ker sem to obljubil občinstvu. Ampak ko je prišla priložnost, da grem v resničnostni šov FON so se mi spremenili načrti. Tako da mi je žal, da nisem mogel oddelati še kakšne borbe ali pa turnirja, kot je bil pred kratkim v Ljubljani."

Splitčan je bil lani poleti eden izmed osmih fantov, ki so bili del resničnostnega šova Fight of Nations: Pot do zmage in je v finalu, ki je potekal na FNC 19 v puljski areni premagal Voja Katanovića: "Seveda je bil dober občutek, ko sem zmagal, ampak iskreno ta zmaga ni bila tako posebna, saj sem takoj po njej že razmišljal o naslednji borbi. Jaz imam vedno dober občutek 10-15 minut po zmagi, potem pa že razmišljam o prihodnosti, kajti ne morem živeti v preteklosti. Tako da vsekakor je bila dobra izkušnja, to je pa tudi vse." Dobra izkušnja za mladega Hrvata pa je bila tudi borba v zgodovinski puljski areni: "To je bil poseben občutek kajti puljska arena je najboljša možna lokacija za prvo borbo. Vesel sem, da sem to doživel, ampak mislim, da je sedaj čas za beograjsko areno."

Razprodana puljska arena za borilni spektakel FNC 19

Po prvi zmagi med profesionalci 21-letnega Ančića v drugi profesionalni borbi čaka težek izziv. Na FNC 21 v Zadru se bo namreč pomeril s precej bolj izkušenim Afganistancem, ki živi in trenira v Nemčiji Samijem Zarabijem. 24-letni Zarabi, ki je na dosedanjih šestih profesionalnih borbah vknjižil štiri zmage in dva poraza, je v borbo proti Ančiću sicer vskočil kot zamenjava. "Na srečo se je zamenjava zgodila štiri tedne pred borbo, tako da je to v redu. Nasprotnik je dvakrat boljši od prejšnjega in marsikdo bi rekel, da je pretežek za drugo profesionalno borbo, ampak mislim, da bo to dober test zame in videli bomo ali sem že v drugi borbi pripravljen višji nivo. Nasprotnik je resen, ampak vseeno pričakujem atraktivno zmago," nam je o testu, ki ga čaka povedal Ančić in o borbi še dodal: "Načrt je, da zmagam to borbo na čim boljši, čim bolj atraktiven način, da si prislužim borbo na FNC-ju, ki bo potekal v Beogradu."

icon-expand

Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Težka kategorija: Martin Batur – Michal Andryszak Srednja kategorija: Tom Breese – Cezary Oleksiejczuk Lahka kategorija: Antun Račić – Luis Miguel Aular Dogovorjena teža (do 75 kilogramov): Vaso Bakočević – Petar Ražov (boks z golimi pestmi) Dogovorjena teža (do 75 kilogramov): Ivica Trušček – Ivan Vladimir (boks z golimi pestmi) Peresna kategorija: Ivan Sičaja – Pawel Politylo Težka kategorija: Benjamin Šehić – Jeremy Kimball Lahka kategorija: Luka Ceranja – Luka Milidragović Peresna kategorija: Marko Ančić – Sami Zarabi Srednja kategorija: Jure Jurić – Jovan Pešić