Andreja Leški in Anka Pogačnik najboljši v Zagrebu

Leškijeva je v finalu za tretjo zmago na velikih nagradah, skupno pa šesto v karieri slavila z vazarijem 14 sekund pred koncem borbe proti 25. judoistki sveta. Pred tem je sicer tretjerangirana v kategoriji do 63 kg dvakrat slavila po iponu v četrtfinalu proti Francozinji Manon Deketer in polfinalu proti Poljakinji Angeliki Szymanski, v drugem krogu pa je za zmago proti Nemki Annabelle Winzig potrebovala vazari, potem ko je bila v prvem krogu prosta.

V tej kategoriji je v prvem krogu v Zagrebu izgubila Zarja Tavčar, boljša je bila prav kasnejša finalistka van den Bergova. V Zagrebu sicer v kategoriji do 63 kg ni bilo dobitnic zlate in srebrne olimpijske kolajne, Francozinje Clarisse Agbegnenou in Slovenke Tine Trstenjak. Druga Slovenka v današnjem finalu, Pogačnikova je po aktivni borbi s Petersen Pollardovo morala v boj za zlato točko. V njem je po 22 sekundah zaradi nepravilnega prijema tekmice slavila 29-letna Slovenka. S tem je dosegla drugo zmago na velikih nagradah, potem ko je leta 2017 slavila v turški Antalyi. Pogačnikova je prav vse tekmice premagala z iponom. Najprej je opravila z Brazilko Luano Carvalho, nato s Švicarko Alino Lengweiler, v polfinalu pa še s Poljakinjo Katarzyno Sobierajska.

V moških kategorijah je danes na tatami stopil Martin Hojak v kategoriji do 73 kilogramov. V prvem dvoboju je bil prost, v drugem je ugnal Izraelca Orona Ginerja, nato pa izgubil proti Bolgaru Marku Hristovu. V kasnejšem repešažu je izgubil še proti Rusu Ajubu Hažalijevu.

Že v petek je visoko slovensko uvrstitev dosegla Kaja Kajzer v kategoriji do 57 kg, bila je tretja. Za kolajno se je pri moških v kategoriji do 60 kilogramov boril tudi David Štarkel, a izgubil proti Francozu Jolanu Florimontu. Od preostalih slovenskih predstavnikov pa je prav tako v petek v prvem krogu v kategoriji do 52 kg izpadla Petra Nareks. V nedeljo bo od Slovenk nastopila Patricija Brolih v kategoriji do 78 kilogramov, v odprti moški kategoriji (+100 kg) pa bosta slovenske barve zastopala še Vito Dragič in Enej Marinič.