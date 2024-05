Andreja Leški peta na svetovnem prvenstvu

Andreja Leški je konec aprila v Zagrebu v kategoriji do 63 kg osvojila bron na evropskem prvenstvu, pred tednom pa še srebro na grand slamu v Kazahstanu in potrdila dobro formo.

V Abu Dabiju, kjer je pred leti že osvojila kolajno na mladinskem svetovnem prvenstvu, je po prostem prvem krogu najprej premagala Gruzijko Eter Askilašvili. Prvi vazari si je priborila v manj kot 30 sekundah, drugega slabo minuto pozneje.

Španko Cristino Cabano Perez je varovanka Luke Kuralta premagala že petkrat, nazadnje lani na evropskem prvenstvu v Franciji. Tudi tokrat je bila Španka brez možnosti, Leškijeva pa je po dobrih dveh minutah z atraktivno koši gurumo končala dvoboj.

Ko je v četrtfinalu padla še Laura Falziu s Kosova, so bila vrata do kolajne odprta na stežaj. Bežigrajčanka je bila v dvoboju s Fazliu vseskozi korak hitrejša, tik pred koncem dvoboja pa ji je uspel met za oceno.

Slovenka, ki je na lanskem SP osvojila srebro, se je v polfinalu pomerila s Poljakinjo Angeliko Szymansko, ki je Slovenko ugnala že lani v Budimpešti. Tokrat je imela rahlo pobudo Leškijeva, tekmica pa je minuto in 52 sekund pred koncem briljantno izkoristila nepazljivost Slovenke in z vzvodom prišla do nepričakovane uvrstitve v finale.