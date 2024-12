Andreja Leški poskrbela, da se tradicija osvajanja medalj slovenskih judoistk na OI nadaljuje

Težko je začeti drugje kot na vrhu, kamor slovenski judo spada že dve desetletji. Šest zaporednih olimpijskih iger in kar sedem medalj za slovenski judo. Čisto vse so osvojila dekleta, a letos se je prvič zgodilo, da medalja ni 'nastala' na Lopati, temveč v Ljubljani. Veliki met je tokrat uspel Andreji Leški .

Leškijeva se je tako do olimpijskih iger v Tokiu uveljavila kot ena izmed najboljših tekmovalk kategorije do 63 kilogramov na svetu, dober mesec pred igrami je prvič postala svetovna člnska podprvakinja in si tudi priborila dovolj kvalifikacijskih točk za nastop v japonski prestolnici. A kaj, ko lahko vsaka država na OI pošlje le enega tekmovalca oziroma tekmovalko na kategorijo in Andreja je imela v svoji kategoriji aktualno olimpijsko prvakinjo Tino Trstenjak , ki je na koncu tudi odpotovala v Tokio in se v Slovenijo vrnila s srebrno medaljo.

27-letni Koprčanki, ki je že po koncu osnovne šole naredila velik korak in se preselila v Ljubljano, kjer se pridružila tamkajšnjemu Judo klubu Bežigrad. Po naslovu kadetske evropske prvakinje, dveh medaljah na mladinslih evropskih prvensvih in eni na mladinskem svetovnem prvenstvu, je hitro začela nabirati tudi medalje z največjih tekmovanj v članski konkurenci.

Po še dveh medaljah na grand slamih je imela Koprčanka olimpijsko vozovnico v žepu in sledila je generalka pred OI: svetovno prvenstvo. Ta se ni izšla po njenih načrtih in po porazih v polfinalu ter borbi za tretje mesto v kateri jo je premagala stara znanka Clarisse Agbegnenou , se je morala zadovoljiti s petim mestom. A to je ni potrlo temveč ravno nasprotno. Po vrnitvi v domovino ji je bratranec, ki jo je vpeljal v judo, dejal, da naj se pretirano ne sekira, saj bo Agbegnenoujevo premagala v Pariz in imel še kako prav.

Andreja se je zato iger v Tokiu udeležila le kot sparing partnerica klubske kolegice Kaje Kajzer , a je bila odločna, da bo na naslednjih igrah tudi sam stopila na blazine. In to je dokazala že na prvem Grand Prix tekmovanju po igrah, na katerem je pometla s konkurenco. Uspehom ni bilo videte konca in po še eni srebrni medalji na svetovnem prvenstvu je Andreja manj kot leto pred igrami stopila tudi na sam evropski vrh, saj je postala evropska prvakinja.

Krstno borbo na olimpijskih igrah je Andreja opravila brez treme in po le dobri minuti premagala Gruzijko Eter Askilašvili . Večji odpor je slovenska borka doživela v drugi borbi, koe je proti afriški prvakinji Alžirki Amini Belkadi že izgubljala, a se je pravočasno zbrala in v zadnji minuti dosegla zmago s končnim prijemom. V četrtfinalu je varovanko Luke Kuralta čakala druga nosilka kategorije Catherine Beauchemin-Pinard , s katero je Andreja zadnjo borbo pred OI izgubila. Po rednem delu v katerem točk ni bilo, je Leškijeva pokazal odlično fizično pripravljenost in tudi Kanadčanko premagala s končnim prijemom. Medalja je bila na dosegu roke, a kaj, ko jo je v polfinalu pričakala aktualna olimpijska, šestkratna svetovna in petkratna evropska prvakinja Clarisse Agbegnenou.

Pred OI v Parizu sta se Andreja in Clarisse spopadli kar petkrat in čisto vseh pet borb, med njimi tudi dve na Grand Slamu v Parizu, je dobila francoska borka. A tokrat je imela Andreja drugačne načrte. Tokrat Koprčanka ni pustila, da bi prevladala fizična moč Francozinje in po zelo izenačenih treh minutah in 45 sekundah borbe je šokirala večinoma francosko občinstvo v Parizu in branilko zlate medalje iz Tokia vrgla na bok. 15 sekund napadov iz obupa Francozinje je Andreja zdržala in tako uresničila bratrančevo napoved. Olimpijsko medaljo je imela zagotovljeno, a se s tem vselej pozitivna Primorka ni zadovoljila. Hitro je potlačila veselje in se osredotočila na veliki finale, v katerem se je pomerila še z eno fizično izjemno močno nasprotnico.

Mehičanka Prisca Awiti Alcaraz je njun edini medsebojni dvoboj do velikega finala dobila in tudi finale je začela odločno ter si že po 25 sekundah priborila prednost. A tudi tokrat to Andreje ni ustavilo, temveč ji dalo še večji zagon, da je približno minute in dvajset sekund kasneje Mehičanko vrgla ter jo nato v končnem prijemu zadržala do oznanitve zmage. Zmage s katero je stopila na vrh Olimpa.

"Neverjetno, to je pravljica. Presrečna sem, že v dvorani nisem vedela, kam se obrniti in s kom to proslaviti. Od veselja me razganja. To je nov zgodovinski dan za slovenski judo v kategoriji do 63 kilogramov. Zelo sem vesela. Moj cilj je bil v vseh petih bojih startati na polno in uživati. In to mi je tudi uspelo," je v izjavi za slovenske medije po vrnitvi v olimpijsko vas povedala Leškijeva, ki je za uspeh naštela tudi tri ključne sestavine: "Neizmerna želja, predanost, zaupanje vase."

27-letnica je slovenskemu judu prinesla medaljo na šestih zaporednih olimpijskih igrah. Njena je po uspehu že omenjene Tine Trstenjak in Urške Žolnir Jugovar že tretja zlatega leska, srebrno je v Tokiu osvojila prav tako Trstenjakova, bron pa so si priborile Anamari Velenšek, Lucija Polauder in kot prva že leta 2004 Žolnir Jugovarjeva.