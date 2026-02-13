Andreja Leški potrdila, da zaključuje kariero

Več sledi!
Andreja Leški se bo uradno od navijačev, sotekmovalcev, trenerjev in prijateljev poslovila v soboto v dvorani Stožice, kjer bo ta konec tedna potekala največja domača tekma, svetovni pokal European Open Ljubljana 2026.
Zlata olimpijka, izvrstna judoistka Andreja Leški je oznanila, da pri 29 letih zaključuje uspešno športno pot. Simpatično Primorko smo gostili tudi v našem Popkastu, ki bo v celotnem obsegu ugledal luč sveta v soboto. V njem je spregovorila o številnih aktualnostih in tudi pojasnila razloge za takšno odločitev.
Več sledi!
Andreja Leški se bo uradno od navijačev, sotekmovalcev, trenerjev in prijateljev poslovila v soboto v dvorani Stožice, kjer bo ta konec tedna potekala največja domača tekma, svetovni pokal European Open Ljubljana 2026.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.