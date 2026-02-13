Naslovnica
Borilni športi

Andreja Leški potrdila, da zaključuje kariero

Ljubljana, 13. 02. 2026 12.21

Avtor:
A.V.
Sprejem olimpijcev v Kopru

Zlata olimpijka, izvrstna judoistka Andreja Leški je oznanila, da pri 29 letih zaključuje uspešno športno pot. Simpatično Primorko smo gostili tudi v našem Popkastu, ki bo v celotnem obsegu ugledal luč sveta v soboto. V njem je spregovorila o številnih aktualnostih in tudi pojasnila razloge za takšno odločitev.

Več sledi!

Andreja Leški se bo uradno od navijačev, sotekmovalcev, trenerjev in prijateljev poslovila v soboto v dvorani Stožice, kjer bo ta konec tedna potekala največja domača tekma, svetovni pokal European Open Ljubljana 2026.

Največji uspeh Andreje Leški je zagotovo zlata olimpijska kolajna z zadnjih iger v Parizu leta 2024.
Največji uspeh Andreje Leški je zagotovo zlata olimpijska kolajna z zadnjih iger v Parizu leta 2024.
FOTO: Luka Kotnik
borilni športi judo andreja leški zaključek kariere zlata olimpijka

