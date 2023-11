Andreja Leški premagala vse tekmice in postala evropska prvakinja

Slovenska judoistka Andreja Leški je ne evropskem prvenstvu v judu pokorila konkurenco v kategoriji do 63 kilogramov in postala evropska prvakinja. Za 26-letni Koprčanko, ki je letos drugič v karieri postala svetovna podprvakinja, je to druga medalja na evropskih članskih prvenstvih. Uspeh Koprčanke sta s petima mestoma dopolnili Maruša Štangar v kategoriji do 48 kilogramov in Anka Pogačnik v kategoriji do 70 kilogramov.

Andreja Leški, ki je do sedaj najboljši rezultat na članskem evropskem prvenstvu dosegla leta 2021, ko je bil tretja. V prvem krogu se je aktualna svetovna podprvakinja pomerila s Španko Cristino Cabana Perez in njen odpor strla šele po dobrih treh minutah zlate točke. V drugem krogu je 26-letnico čakala Rusinja (ki se je, tako kot vsi ostali Rusi, borila pod nevtralno zastavo) Kamila Badurova. Andreja je bila tekom borbe precej aktivnejša, a čeprav tekmice ni uspela vreči, je z dominantno borbo sodnika prisilila, da je tekmici pokazal tri kazni, ki v judu pomenijo konec borbe.

icon-expand Andreja Leški FOTO: EJU - Emanuele Di Feliciantonio

V četrtfinalu se je Leški nato pomerila z nekaj let mlajšo Madžarko Szofi Ozbas, bronasto z letošnjega svetovnega prvenstva in četrto nosilko kategorije v Montpellierju. Andreja je izkoristila izkušnje in tekmico najprej vrgla, nato pa jo zadržala še v končnem prijemu in si tako prislužila napredovanje v polfinale, kjer jo je pričakal boj s prvo nosilko kategorije Lauro Fazliu.

icon-expand Szofi Ozbas in Andreja Leški FOTO: EJU - Emanuele Di Feliciantonio

Predstavnica Kosova je že v četrtfinalu pokazala svojo moč, ko je premagala aktualno olimpijsko in svetovno prvakinjo Clarisse Agbegnenou, a v polfinalu ni bila kos slovenski predstavnici. Andreja je izvedla izjemen protimet, s katerim je dosegla ipon in se tako uvrstila v veliki finale. Za naziva najboljše na stari celini se je tako Leški pomerila z drugo nosilko kategorije Izraelko Gili Sharir. Po previdnem uvodu borbo, je Slovenki 39 sekund pred koncem borbe uspel met za wazari, prednost pa je nato pametno zadržala do konca borbe, ko je lahko z velikim nasmeškom na obrazu zmagoslavno dvignila roke v zrak.

icon-expand Andreja Leški FOTO: EJU - Emanuele Di Feliciantonio

"Najprej sploh ne morem verjeti, kje sem, kaj sem danes dosegla. Čeprav sem nekako ciljala in si po tihem želela ta vrh. S tem sem dokazala, da sem elita, da sem med top tekmovalci v Evropi, v svetu, kjerkoli pač že, tako da sem res presrečna," je po osvojeni zlati kolajni dejala Leški, ki je bila evropska prvakinja nazadnje v kadetski konkurenci leta 2014.

Pred Andrejo Leški sta bili evropski prvakinji v kategoriji do 63 kilogramov že Urška Žolnir (2009) in Tina Trstenjak (2016, 2017, 2021).

"Najboljše je, ko si želiš nekaj, česar še nisi dosegel, ko ciljaš še eno stopničko višje od tam, kjer si že bil. To se mi je danes zgodilo in dogajalo čez cel ta teden. Rekla sem, da sem dobro pripravljena, ampak ugotovila sem, da je dobra pripravljenost le tisto, da začneš na isti liniji kot vsi ostali. Tukaj so vsi zelo dobro pripravljeni, tako da to dobesedno ne pomeni nič, na tem pa moraš graditi še vse ostalo," je dodala nova evropska prvakinja. Ta je danes v uvodnih borbah začela precej zadržano, nato pa je delovalo, kot da je Slovenka z vsako borbo bolj ogreta in bolj kot se je bližal finale, bolj je vse šlo kot po maslu. "Moram priznati, da sem po prvih dveh borbah bila malo razočarana nad tem, da sem morala taktično ugnati ti dve tekmovalki, ampak tako je. Razlike med nami so res majhne, odloča vsaka taktika, napakica, ampak sem vesela, da mi je to uspelo," je še pojasnila Leški.

icon-expand Novinarska konferenca pred EP v judu 2023 FOTO: Rok Rakun

Andrejin uspeh je v finalnem bloku poskusila dopolniti še Anka Pogačnik, ki se je proti dvakratni svetovni prvakinji, Hrvatici Barbari Matić, borila za tretje mesto v kategoriji do 70 kilogramov. A Matićeva je bila v njunem devetem medsebojnem dvoboju še šestič boljša, s čimer je osvojila še svojo četrto bronasto medaljo na evropskih prvenstvih.

icon-expand Anka Pogačnik FOTO: EJU - Emanuele Di Feliciantonio

Drugi tekmovalni dan evropskega prvenstva v Montpellierju sta sicer Slovenijo zastopala še Martin Hojak v kategoriji do 73 kilogramov in Juš Mecilošek v kategoriji do 81 kilogramov. Slednji je v uvodnem boju proti ukrajinskemu predstavniku kljub zelo aktivnemu začetku nato dvakrat padel in turnir zaključil v prvem krogu. Hojak pa je bil v prvem krogu prost, v drugem pa se je pomeril proti srbskemu predstavniku Filipi Jovanoviću in ga premagala z vazarijem. V osmini finala pa se je 25-letni Ljubljančan pomeril proti nekdanjemu olimpijskemu prvaku Laši Šaudatuašviliju. Kljub zelo izenačeni borbi je bil Gruzijec nekoliko aktivnejši, zaradi česar je Hojak prejel tri kazni in borbo posledično izgubil.

icon-expand Martin Hojak in Lasha Shavdatuashvili FOTO: EJU - Emanuele Di Feliciantonio

Že prvi dan tekmovanja so bili na blazinah v Montpellierju na delu trije člani slovenske reprezentance. Najbolje se je odrezala Maruša Štangar, ki je po treh zmaganih borbah in dveh izgubljenih na koncu zasedla peto mesto. V borbi za tretje mesto je 25-letn Slovenka, ki je v tej sezoni osvojila kar dva gran prixa, Rusinji (oziroma klonila proti nevtralni tekmovali) Sabini Giljazovi.

icon-expand Maruša Štangar in Sabina Giliazova FOTO: EJU - Emanuele Di Feliciantonio

S porazom v prvi borbi pa sta tekmovanje zaključila David Štarkel v kategoriji do 60 kilogramov in Kaja Kajzer v kategoriji do 57 kilogramov.