Andreji Leški po izjemni sezoni priznanje za najboljšo judoistko leta

"Sedaj lahko rečem, da sem zelo ponosna in presrečna ob tej srebrni kolajni. Čakala sem ta trenutek, ko se povrne vse, kar delaš in vlagaš. Hvala bogu se je meni to poklopilo in pokazalo na svetovnem prvenstvu, ki je največje tekmovanje v tem letu," je med drugim po izjemnem uspehu povedala Leškijeva. A se je tu sezona zanjo šele dobro začela. Do zasluženega poletnega premora je Andreja, ki je pred kratkim dopolnila 27 let, vknjižila še peto in tretje mesto na velikih nagradah v Linzi in Ulan Batorju, jeseni pa je sledila druga velika tekma v sezoni, evropsko prvenstvo.

Leškijeva je Montpellierju dokazala, da je kategorija do 63 kilogramov še naprej 'slovenska', saj je pokorila vso konkurenco in prvič v karieri postala evropska članska prvakinja. Pred njo sta bili evropski v tej kategoriji že Urška Žolnir in Tina Trstenjak . "Sploh ne morem verjeti, kje sem in kaj sem dosegla. Po tihem sem si želela in ciljala na ta vrh. S tem naslovom sem dokazala, da sem med top tekmovalkami v Evropi in svetu. Res sem presrečna," je takoj po osvojitvi evropskega vrha povedala Leškijeva.

"Preteklo leto je bilo zame zelo uspešno z dvema izstopajočima vrhuncema, to sta bila evropsko in svetovno prvenstvo. Najtežje je na začetku novega leta, ko se pripravljaš na vsako tekmovanje posebej in greš po vrsti, ne moreš pričakovati takšnih velikih rezultatov in ne veš, kaj te čaka v tem letu. Lansko leto sem začela malo bolj previdno in zadržano, seveda sem si želela nekih velikih rezultatov in zato sem se na svetovno prvenstvo v maju res dobro pripravila, ker sem imela zelo visoko motivacijo, da pokažem, kar znam in za kaj delam vse dneve. Na svetovnem prvenstvu v Dohi mi je tako uspel res en izjemen podvig, kot je ponovitev drugega mesta na svetovnem prvenstvu. To je izjemen rezultat in ko se včasih naključno malo spomnim, da sem aktualna svetovna podprvakinja, si rečem, da to pa res ni kar tako," je po prejemu priznanja povedala Koprčanka, ki že dalj časa živi in trenira v Ljubljani.

"Prvi del lanskega leta je definitivno zaznamoval ta rezultat, po tem pa je šlo to še naprej. Športniki smo narejeni tako, da hočemo vedno iti do konca in to mi je uspelo na evropskem prvenstvu. Vesela sem, da smo lahko uspešno stopnjevali formo na oba vrha preteklega leta in da sem sledila temu, kar sem si začrtala. Na ostalih tekmovanjih, poleg teh dveh, sem dosegla tudi dobre rezultate in pomembne kvalifikacijske točke. Ključne so mi bile te velike tekme in da se ne preobremenim. Še vseeno je vse to nekakšna tekma na dolge proge za nas in tudi gledamo malo na glavni cilj v letošnjem letu, kar so olimpijske igre v Parizu. Počaščena sem, da sem prejela naziv judoistke leta 2023. Za slovenski judo velja, da je na izjemno visokem nivoju in konec koncev je judo vedno bolj popularen in prepoznan ter se ves čas vzpenja. Konkurenca v judu je zelo močna, zato mi ta naziv tudi veliko pomeni. Ta uspeh mi je uspelo ponoviti po letu 2021, ki je bilo sicer olimpijsko leto in predvsem takrat se mi je zdel velik dosežek, zdaj pa po vseh teh rezultatih, ki sem jih v lanskem letu dosegla, tudi sama nisem dvomila, da bom končala na tem mestu. Na to tekmovalno leto se že intenzivno pripravljam. Poseben poudarek dajem tudi na psihološko pripravo, ker vem, da bo celo sezono velik pritisk in nočem, da me to povozi. Vem, da sem sposobna, vem, da sem zmožna prenesti velike rezultate, poraze in pritiske z vseh strani in se veselim izzivov, ki prihajajo," je o prihajajočem letu še povedala evropska prvakinja, ki bo naslov najboljše na stari celini branila med 25. in 28. aprilom v Zagrebu.