Andreji Leški po olimpijski medalji postala judoistka leta

Najboljši judoist v moški konkurenci je Enej Marinič iz mariborskega Branika, ki je lani zastopal slovenski moški judo na olimpijskih igrah v Parizu, na grand slamu v Bakuju je bil peti, na svetovnem pokalu v Sarajevu pa se je prebil na stopničke. Za njim sta se zvrstila reprezentanta Nace Herkovič iz Slovenj Gradca in zimzeleni David Štarkel iz Impola.

Med najboljšimi v državi ji je družbo na drugem mestu delala sotekmovalka v ljubljanskem Bežigradu Kaja Kajzer , lani srebrna na EP v Zagrebu, pa tudi na veliki nagradi v Linzu. Žal je na podelitvi v Narodnem domu v Mariboru manjkala, saj je na pripravah v Belgiji, doma pa se bo predstavila že čez deset dni v Ljubljani na prvem tekmovanju European Open v Sloveniji. Po novem tudi v kategoriji do 63 kg.

"Medaljo še kar doživljam, kot bi bila tekma pred mesecem dni. Toliko se je nabralo vseh sprejemov, slavij in obveznosti," je razkrila tekmovalka, ki pet mesecev po olimpijskem zlatu še ni v polnem ritmu treninga. Današnje priznanje za najboljšo judoistko leta pa ima vseeno posebno mesto, saj ga je prejela v družbi sotekmovalcev in tekmecev v slovenskem judu.

Na Judo zvezi Slovenije so se spomnili tekmovalcev v vseh starostnih kategorijah. Posebej je med kadeti izstopal tekmovalec Gal Blažič, ki je v letu 2024 osvojil dva kadetska evropska pokala, zmagal na državnem prvenstvu za mladince in osvojil svojo drugo zaporedno kolajno na kadetskem evropskem prvenstvu.

Med kadetinjami je Haya Obaid Veinhandl iz kamniškega kluba osvojila dve tretji mesti na evropskih pokalih in zmagala na tekmovanju African Open v Maroku.

Med mladinkami je najboljša v državi Nika Koren, ki se je v lanskem letu dvakrat uvrstila v finale evropskega mladinskega pokala in na Reki tudi zmagala. Med nagrajenci je bila tudi njena klubska kolegica iz Bežigrada Kaja Schuster, ki je ubranila lanski bron na mladinskem svetovnem prvenstvu.

V moški konkurenci je Vid Kavnik iz Slovenj Gradca osvojil srebro kolajno na mladinskem evropskem pokalu v Skopju, v Podgorici pa se je zavihtel na najvišjo stopničko.

Med mlajšimi članicami sta bili najboljši Maša Slavinec iz Ljutomera in Jevgenija Gajić iz Slovenj Gradca. Obe sta prišli do prvih srebrnih kolajn na članskih evropskih prvenstvih. V moški kategoriji je to Slovenjgrajčan Nace Herkovič, ki se je dokončno prebil v člansko reprezentanco.

Med klubi sta priznanji dobila Acron Slovenj Gradec v moški konkurenci in Bežigrad v ženski, slednji je tudi skupni zmagovalec slovenskega pokala.

Kira in Kora Kojc iz ŠD Polyteam pa sta prejeli priznanje za posebne dosežke, med drugim pa sta na SP do 23 let osvojili srebro v katah.

Na Judo zvezi Slovenije so na prireditvi predstavili tudi knjigo Mehka pot – moč uma nad telesom, ki jo je zbral in uredil član IO JZS Damjan Dragman. Predsednik zveze Bogdan Gabrovec pa je na prireditvi tudi prejel priznanje japonskega veleposlaništva za promocijo juda.