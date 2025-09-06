Andres Ramos: Kuba je moja država, Slovenija pa moj dom

Andres Ramos je na petkovo uradno tehtanje, ki je trajalo med 10. in 12. uro, prišel približno pol ure po začetku, a imel takrat 200 gramov preveč. Že tako izčrpanega borca je čakalo novo zbijanje kilogramov, a se je izplačalo, saj je uspel izgubiti še 300 gramov, tako da se bo lahko v borbi za naslov prvaka poltežke kategorije pomeril z Matejem Batinićem . Izkušnjo je opisal kot najtežjo stvar, odkar je del organizacije FNC.

Za današnji večer so bile napovedane kar tri borbe za naslov prvaka, pospremili pa bomo le dve. Pawel Politylo je namreč v petek izgubil bitko s kilogrami, kljub temu pa se bo spopadel z Ivanom Sičajo , a v primeru zmage ne bo dobil šampionskega pasu. Bili pa smo blizu tega, da bi odpadla še ena borba za naslov prvaka.

Ramos, ki se je v Slovenijo preselil v času koronavirusa, pravi, da se je v preteklih mesecih izboljšal v številnih borilnih pogledih, ob vsakem srečanju z njim pa je moč slišati, da je tudi njegova slovenščina vedno boljša. Trenutno živi in trenira na Hrvaškem, kar mu pri učenju slovenskega jezika predstavlja oviro: "Malo je težko, ker mešam slovenščino in hrvaščino. Ampak se trudim, da govorim lepo in pravilno."

In kako se je nekdanji kubanski reprezentant v rokoborbi odločil za selitev v Slovenijo? "Zmeraj sem razmišljal o Evropi, ker mi je všeč zima. Ne maram poletja, pa tudi ljudje so tukaj veliko bolj kulturni in mirni. Ko je prišla korona, sem živel v Italiji, kjer nisem imel nikogar. Poklical sem prijatelja, ki je živel v Sloveniji, in rekel mi je, naj pridem. Res, da je Kuba moja država, ampak Slovenija je moj dom."

Ramosa zdaj čaka izjemno težka naloga, najpomembnejši dvoboj njegove kariere. "Pričakujem dobro borbo, Batinić je dober borec. Dal bom vse od sebe, verjamem, da bom zmagal, ampak v zmago verjame tudi on. Z zmago bi si odprl nova vrata," dodaja kubansko-slovenski borec.