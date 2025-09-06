Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarka Borilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Borilni športi

Andres Ramos: Kuba je moja država, Slovenija pa moj dom

Zagreb, 06. 09. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 31 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Anže Mlakar , Tadej Vidrih
Komentarji
0

Danes se bo v razprodani zagrebški Areni odvil borilni spektakel FNC 24. Pospremili bomo kar 12 borb, dogodek pa bo imel tudi nekaj slovenskega pridiha. Za šampionski pas v poltežki kategoriji bo Andres Ramos izzval Mateja Batinića. Borilni večer si boste lahko v živo ogledali na VOYO, kjer s prenosom začnemo ob 19.30.

Za današnji večer so bile napovedane kar tri borbe za naslov prvaka, pospremili pa bomo le dve. Pawel Politylo je namreč v petek izgubil bitko s kilogrami, kljub temu pa se bo spopadel z Ivanom Sičajo, a v primeru zmage ne bo dobil šampionskega pasu. Bili pa smo blizu tega, da bi odpadla še ena borba za naslov prvaka.

Andres Ramos je na petkovo uradno tehtanje, ki je trajalo med 10. in 12. uro, prišel približno pol ure po začetku, a imel takrat 200 gramov preveč. Že tako izčrpanega borca je čakalo novo zbijanje kilogramov, a se je izplačalo, saj je uspel izgubiti še 300 gramov, tako da se bo lahko v borbi za naslov prvaka poltežke kategorije pomeril z Matejem Batinićem. Izkušnjo je opisal kot najtežjo stvar, odkar je del organizacije FNC.

Andres Ramos je bil nazadnje v akciji aprila, ko je v Stožicah premagal Valerija Atanasova.
Andres Ramos je bil nazadnje v akciji aprila, ko je v Stožicah premagal Valerija Atanasova. FOTO: Damjan Žibert

Ramos, ki se je v Slovenijo preselil v času koronavirusa, pravi, da se je v preteklih mesecih izboljšal v številnih borilnih pogledih, ob vsakem srečanju z njim pa je moč slišati, da je tudi njegova slovenščina vedno boljša. Trenutno živi in trenira na Hrvaškem, kar mu pri učenju slovenskega jezika predstavlja oviro: "Malo je težko, ker mešam slovenščino in hrvaščino. Ampak se trudim, da govorim lepo in pravilno."

In kako se je nekdanji kubanski reprezentant v rokoborbi odločil za selitev v Slovenijo? "Zmeraj sem razmišljal o Evropi, ker mi je všeč zima. Ne maram poletja, pa tudi ljudje so tukaj veliko bolj kulturni in mirni. Ko je prišla korona, sem živel v Italiji, kjer nisem imel nikogar. Poklical sem prijatelja, ki je živel v Sloveniji, in rekel mi je, naj pridem. Res, da je Kuba moja država, ampak Slovenija je moj dom."

Ramosa zdaj čaka izjemno težka naloga, najpomembnejši dvoboj njegove kariere. "Pričakujem dobro borbo, Batinić je dober borec. Dal bom vse od sebe, verjamem, da bom zmagal, ampak v zmago verjame tudi on. Z zmago bi si odprl nova vrata," dodaja kubansko-slovenski borec.

FNC 24
FNC 24 FOTO: FNC
mma fnc 24 andres ramos
Naslednji članek

Fight of Nations [TM]: Imamo finalista, udarila se bosta na spektaklu FNC 24

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215