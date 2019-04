Andy Murray se vrača na teniška igrišča?

Organizatorji londonskega turnirja so v petek objavili seznam enajstih igralcev, ki bodo letos poskušali osvojiti turnirsko zmago. Med njimi so Grk Stefanos Tsitsipas, Hrvat Marin Čilić, Bolgar Grigor Dimitrovin ŠvicarStan Wawrinka, na seznamu pa se je znašel tudi Andy Murray. Organizatorji so imena igralcev objavili na Twitterju in poleg vsakega zapisali emotikon, Škotu so pripisali prekrižana prsta.