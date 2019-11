Andy Ruiz bo lažji in zato še nevarnejši

Andy Ruiz mlajši je pred prvim spopadom medijem zagotavljal, da gre za enega najhitrejših boksarjev na svetu, a verjel mu ni praktično nihče. 30-letnik je bil bolj kot profesionalnemu borcu podoben lokalnemu pretepaču, a je kritikom s sijajno predstavo v Madison Square Gardnu zaprl usta. Favoriziranega Anthonyja Joshuo je kar štirikrat spravil na tla in je tako zasluženo slavil po tehničnem nokavtu. Že kmalu po presenetljivi zmagi je Ruiz zatrdil, da bo na povratno borbo kljub slavju prišel bistveno bolje pripravljen, in kot vse kaže, se obljube tudi drži. Iz videoposnetkov, ki v zadnjem času krožijo po družbenih omrežjih, je lepo razvidno, da je boksar z mehiškimi koreninami izgubil vsaj nekaj kilogramov. Do sedmega decembra, ko predvsem Joshuo čaka ura resnice, pa jih bo zagotovo izgubil še nekaj, zagotavlja Ruizov nutricionist.

Ta je za Sky Sports povedal: "Skrbimo, da se zdravo prehranjuje, da vase ne vnaša odvečnih kalorij. Nismo si zadali točnega cilja, koliko naj bi pred dvobojem tehtal. Želimo si le, da bi se počutil čim lažjega, kar mu bo zagotovo pomagalo na poti k novi zmagi." Na prvem medsebojnem obračunu je bil namreč Ruiz skoraj deset kilogramov težji od nasprotnika.

Joshujev zastopnik Eddie Hearn je na drugi strani razkril, kaj je največja sprememba v primerjavi s pripravami na prvi medsebojni dvoboj. "Mislim, da Joshua tedaj enostavno ni imel dovolj sparing partnerjev, ki bi mu lahko ponudili dostojen odpor. Imeli smo le kakšne tri ali štiri tedne čase, da si zagotovimo borce za trening. Dobili smo sicer jih, a niso bili po našem okusu. Tokrat smo se iskanja sparing partnerjev lotili drugače. Anthony se v pripravah bori z borci najvišje kakovosti," je razkril 40-letni poslovnež.