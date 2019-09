Andy Ruiz ne more brez tacosov: ’Kadar je lačen, postane siten’

Junijsko zmagoslavje Andyja Ruiza Jr je premešalo karte v boksarskem svetu in presenetilo številne borce, ki so si obetali, da Anthonyja Joshuo prikrajšajo za bleščeče boksarske nazive. Mnogi so bili presenečeni, da lahko Mehičan, ki je imel za pripravo na borbo le pičlih nekaj tednov časa, pomete z Britancem z izklesanim telesom.

"Obožuje tacose. Ne skrbi nas njegova prehrana zunaj kampa, konec koncev je težkokategornik. Njegov jedilnik želimo še bolj približati zdravemu. Poje velike količine sadja in zelenjave, občasno pa se tudi pregreši. Večino časa se drži jedilnika, skušamo mu namreč ponuditi dovolj goriva, da se prebije skozi treninge. V večini so to zelenjava in ribe," se je glasil odgovor podjetja Zo's Meal Plans, ki skrbi za prehrano Ruiza: "Seveda se tudi pregreši. Nazadnje smo med vikendom obiskali kino in si privoščili pokovko. Tacose si privoščimo ob petkih zvečer. Imamo priljubljeno restavracijo, blizu njegovega domovanja, kjer uživamo v tacosih. Andy obožuje tacose s stopljenim sirom. A ne pretiravamo."