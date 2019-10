Andy Ruiz si želi na olimpijske igre: WBC odgovarja z grožnjo

Nedavno je odjeknila novica, da si pri mehiški boksarski zvezi želijo, da bi pod njihovim okriljem na olimpijskih igrah leta 2020 nastopal Andy Ruiz mlajši. Povabilo 30-letnemu boksarju je poslal sam predsednik države. "Pred nami je zgodovinski izziv, saj Mehika zlata v boksu na olimpijskih igrah ni osvojila že več kot 50 let. Prepričani smo, da bi nam s tvojo pomočjo in domoljubnim sodelovanjem to zagotovo uspelo. Vrnil bi slavo naši domovini, ljudstvo pa bi ti bilo hvaležno," je bilo mogoče prebrati v pismu, pod katerega se je podpisal Andres Manuel Lopez Obrador.

Ruiz se je na povabilo odzval z besedami, da bi mu bilo nastopanje za Mehiko v veliko čast in da bo storil vse, kar je potrebno, da državi povrne nekdanjo boksarsko slavo. Na olimpijskih igrah je bilo namreč v tem športu dolgo dovoljeno nastopati le amaterjem, a se je to spremenilo z novimi pravili, ki so v veljavo stopila leta 2016. Omenjeni spremembi pa še vedno močno nasprotujejo vodilne boksarske organizacije. Pri WBC-ju so Ruiza že pozvali, da ga v primeru nastopa v Tokiu prihodnje leto čaka dveletna prepoved.