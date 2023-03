Anja Štangar po premagani bolezni do prve mednarodne zmage

Anja Štangar je bila v prestolnici Latvije ena izmed nosilk kategorije do 52 kilogramov, zato je bila v prvem krogu prosta, nato pa je vse tri borbe do velike zmage dosegla z ipponom. Najprej je v peti minuti podaljška četrtfinala Britanko Tatum Keen premagala s končnim prijemom, potem je v polfinalu Nizozemko Franki Van Der Salm z vzvodom prisilila v predajo, za konec pa je v finalu s končnim prijemom premagala še Poljakinjo Marto Kuras .

Uspeh starejše izmed sester Štangar je z drugim mestom v kategoriji do 70 kilogramov dopolnila Kaja Schuster. Tudi ona je bila prosta v prvem krogu, nato pa je v četrtfinalu z ipponom premagala Francozinjo Xaviere Hermant. Za zlato se je Schusterjeva pomerila z Irko Rachael Hawkes, ki pa je Ljubljančanko v tretji minuti dvoboja premagala z ipponom. V isti kategoriji se je merila tudi klubska kolegica Schusterjeve Nika Koren, ki pa je že v četrtfinalu klonila proti že omenjeni Irki, nato slavila v repasažu, v borbi za tretje mesto pa je morala priznati poraz proti Nizozemki Dagmar Van Wonderen.

Komplet medalj pa je s tretjim mestom v kategoriji do 60 kilogramov dopolnil David Štarkel. V prvem krogu je bil prost, v četrtfinalu pa je proti Nazarju Viskovu že vodil za wazari, a je na koncu borbo izgubil. V repasažu je nato z ipponom premagal Poljaka Igorja Blaszczaka, Izraelca Osherja Soyonova, v borbi za tretje mesto pa se je pomeril še proti Ukrajincu Denisu Tupickiju. Tudi proti Tupickiju je povedel z wazarijem in tokrat prednost zadržal do konca borbe.