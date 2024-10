Anka Pogačnik na vojaškem svetovnem prvenstvu osvojila srebro

"Dan je bil kar naporen. Samo tekmovanje je bilo dokaj slabo organizirano in smo se morali veliko prilagajati. Nisem navajena takšnih tekmovanj. V finalu mi je zmanjkalo idej in energije za močne napade, saj se že nekaj časa ukvarjam s poškodbo in nisem prišla dobro pripravljena na to tekmovanje. Ker mi je vedno v čast predstavljati Slovensko vojsko, sem se tekmovanja vseeno udeležila in poskusila izvleči kar se da največ, kar mi je tudi uspelo. Rekla bi, da je bil zame dan uspešen in vesela sem nove medalje z vojaških svetovnih prvenstev. Ta kolajna mi pomeni veliko, saj grem na vsako tekmo z mislijo in željo po medalji. Predvsem pa je to neke vrste zahvala Slovenski vojski za podporo na moji športni poti, saj mi z zaposlitvijo omogočajo lažje treniranje," je za Judo zvezo Slovenije misli po tekmi strnila judoistka kranjskega Triglava.