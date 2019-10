'Rumble' misli resno: ob vrnitvi v oktagon želi dvoboj za naslov prvaka

Ob omenjenem Francisu Ngannouju težka MMA kategorija premore lepo število vrhunskih borcev, ki bi lahko prišli v poštev za dvoboj s (skorajšnjim) povratnikom v oktagon, Anthonyjem Johnsonom . "V preteklosti sva bila s Francisom še sparing partnerja, zato vem, za kako kakovostnega borca gre. Enkrat sem dobro občutil moč njegovega udarca. Čeprav nisem izgubil ravnotežja, moram priznati, da človek udari izjemno močno in predvsem natančno. Takrat sem dojel, zakaj so nekateri borci padli kot pokošeni, ko so prejeli Ngannoujev udarec. Ne gre za hitrost, ampak za moč njegovega udarca," ni skoparil s pohvalami na račun izjemnega 'težkokategornika', čeprav Ngannou ni edini iz omenjene težnostne kategorije, s katerim bi se povratnik Johnson želel pomeriti v prihodnosti.

Najprej Ngannou, nato pa ...

"Najbolj me mikajo obračuni proti najboljši četverici. Torej, ob Ngannouju so tu še aktualni prvak Stipe Miočić, Daniel Cormier in Alistar Overeem. Jasno, nikakor ne smem pozabiti niti na Juniora dos Santosa, ki je prav tako odličen borec. Omenjeni borci so moja prioriteta in srčno upam, da mi bo organizacija ponudila priložnost boriti se za naslov prvaka,"je Johnson za spletni portal EssentiallySports navedel še druga ugledna imena, ki tvorijo 'smetano' težke kategorije.



Še preden pa se bo zgodil (veliki) povratek v oktagon, mora Johnson opraviti obvezno šestmesečno preizkusno obdobje pod budnim očesom članov Ameriške antidopinške organizacije. V kolikor se bo vse skupaj odvilo po načrtih oziroma željah, bi nekdanjega izzivalca lahko v akciji znova videli prihodnje leto.