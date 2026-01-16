Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Borilni športi

Joshua po hudi prometni nesreči znova trenira

London, 16. 01. 2026 17.09 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Anthony Joshua

Britanski boksar Anthony Joshua se je le nekaj tednov po prometni nesreči, v kateri sta umrla dva tesna prijatelja nekdanjega svetovnega prvaka v težki kategoriji, vrnil v telovadnico. Trening, katerega posnetek je delil po spletu, je ocenil kot terapijo za mentalno moč.

Anthony Joshua
Anthony Joshua
FOTO: Profimedia

Britanski borec je bil sopotnik v avtomobilu, ki je 29. decembra na prometni avtocesti med Lagosom in Ibadanom v Nigeriji trčil v stoječi tovornjak. Člana ekipe Anthonyja Joshue Latif Ayodele in Sina Ghami sta v nesreči umrla, boksar pa je utrpel lažje poškodbe.

Anthony Joshua
Anthony Joshua
FOTO: Profimedia

Nesreča je sprožila ugibanja o tem, ali bo Joshua še kdaj boksal, njegov promotor Eddie Hearn je v sredo dejal, da bo 36-letnik dobil ves potreben čas, da se spopade z izgubo Ayodeleja in Ghamija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Potreboval bo svoj čas, preden se bo odločil o svoji prihodnosti. Nesrečo mora fizično, duševno, čustveno in duhovno preboleti. Mislim, da se bo želel vrniti k boksu, ampak to bo njegova odločitev, ko bo pravi čas."

Pred nesrečo so se spet pojavile govorice o dolgo pričakovanem dvoboju s Tysonom Furyjem, prav tako nekdanjim svetovnim prvakom v težki kategoriji, ki se je pred kratkim vrnil iz upokojitve. A ta obračun je zdaj pod vprašajem.

anthony joshua

Fabjan o Iliću: Ni mi simpatičen, pretepel ga bom kot nikoli nikogar prej

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • vijačnik
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Travmatičen spomin: Lev napadel mlado zvezdnico
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Otrok ne dela nalog - lenoba ali nekaj drugega?
Otrok ne dela nalog - lenoba ali nekaj drugega?
zadovoljna
Portal
To mesto v Italiji preprosto morate obiskati
Pozabite na črno, hlače v tej barvi bomo nosile v letu 2026
Pozabite na črno, hlače v tej barvi bomo nosile v letu 2026
Slovenska voditeljica se je razveselila deklice
Slovenska voditeljica se je razveselila deklice
Sunny je našla ljubezen in prejela prstan
Sunny je našla ljubezen in prejela prstan
vizita
Portal
To je napovednik srčnega infarkta
Smrtonosna bolezen, ki jo lahko pravočasno prepoznate
Smrtonosna bolezen, ki jo lahko pravočasno prepoznate
Živila, ki lahko hitro zvišajo prenizko raven krvnega sladkorja
Živila, ki lahko hitro zvišajo prenizko raven krvnega sladkorja
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
cekin
Portal
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Nujno razmislite o spremembi, če uporabljate te kode PIN
Nujno razmislite o spremembi, če uporabljate te kode PIN
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
moskisvet
Portal
V razmerju je s tremi ženskami hkrati
Brisalci: Kako pogosto jih je treba menjati?
Brisalci: Kako pogosto jih je treba menjati?
Podprla talce Hamasa: je šla čez mejo?
Podprla talce Hamasa: je šla čez mejo?
Tehnika hoje, ki učinkovito pomaga pri izgubi telesne maščobe
Tehnika hoje, ki učinkovito pomaga pri izgubi telesne maščobe
dominvrt
Portal
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zimsko mulčenje vrta: kdaj je koristno in kdaj škodljivo
Zimsko mulčenje vrta: kdaj je koristno in kdaj škodljivo
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
voyo
Portal
Čao Bela
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450