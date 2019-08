Anthony Joshua: Vseeno mi je, kje. Glavno je, da do borbe pride

Anthony Joshua je dolgo veljal za nepremagljivega boksarja v težki kategoriji, a je že ob debiju na ameriških tleh utrpel bolež poraz proti Andyju Ruizu mlajšemu, ki so ga mnogi odpisali že pred samim dvobojem. Ameriški boksar z mehiškimi koreninami se zaveda, da bo do povratnega boja slej ko prej prišlo, a vztraja, da se bo le-ta odvil čez lužo. Na drugi strani Joshuin zastopnik Eddie Hearnzagotavlja, da bo njegov varovanec znova boksal na evropskih tleh. Sedaj se je oglasil tudi Joshua sam, ki pravi, da ga bolj od lokacije obračuna skrbijo druge stvari, hkrati pa priznava, da bi bilo lepo znova boksati v Cardiffu.

"Počutim se dovolj močnega, da popravim napake, ki sem jih storil na prvem dvoboju. Čim več skušam biti v stiku z ljudmi iz boksarskega sveta, želim si vpiti izkušnje in znanje drugih ljudi. Predvsem pa je pomembno, da nazaj dobim strast do športa, ki ga ljubim. Kje se bo povratni dvoboj odvil, mi je vseeno. Priznam pa, da je v Cardiffu posebna energija. Ko vstopiš na stadion in ti vzklika 80 ali 90 tisoč ljudi, je občutek enkraten. Želim si ga ponovno doživeti, saj bi imel v tem primeru določeno prednost, a ne za vsako ceno. Dvoboj bo, kjer pač bo. Važno je, da do njega pride" je za Sky Sports povedal 29-letnik boksar, ki je v profesionalni karieri ob 22 zmagah doživel le en sam poraz.