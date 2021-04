Odmevna otvoritev sezone PFL: vrhunec spopad Pettisa in Collarda

Na uradnem tehtanju pred otvoritvijo sezone 2021 v ligi PFL je izkušeni 34-letni Anthony Pettis dosegel težo 70,76 kilograma, nekaj lažji pa je bil njegov šest let mlajši tekmec v glavnem spopadu večera Clay Collard (70,13). S prenosom na VOYO nas čakajo številne zanimive borbe v lahki in peresnolahki kategoriji. Dvakratna prvaka lige Lance Palmer in Nathan Schulte sta prav tako brez težav opravila s tehtanjem pred spopadom z Bubbo Jenkinsom oziroma Marcinom Heldom.

Seznam borb (Main Card):

Anthony Pettis vs. Clay Collard

Natan Schulte vs. Marcin Held

Movlid Hajbulaev vs. Lazar Stojadinović

Lance Palmer vs. Bubba Jenkins