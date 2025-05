V Kopru po zmagah Teje Belak in Lucije Hribar dvakrat Zdravljica

Teja Belak in Lucija Hribar sta prvi dan finalov na svetovnem izzivu v Kopru navdušili domače navijače in z zmagama poskrbeli, da je v koprski Areni Bonifika dvakrat donela Zdravljica. Belak je za tretjo zmago v sezoni ugnala vso konkurenco na preskoku, Hribar pa je bila po lanski zmagi tudi tokrat najboljša na dvovišinski bradlji.

OGLAS

Za prvo Zdravljico dneva je poskrbela Belak na preskoku. Enaintridesetletna telovadka je pred polnimi tribunami ob spodbudi obeh otrok zanesljivo slavila tretjo zmago v sezoni. "Danes mi je bilo zelo težko in vesela sem, da sem pokazala psihično trdnost. Želela sem razveseliti ljudi, ki so me prišli spodbujat. Če bi se mi ponesrečilo, bi bila bolj razočarana zaradi njih kot zaradi sebe," je po slovesni podelitvi, med katero je po dobrem nastopu stežka zadrževala solze veselja in olajšanja, povedala Belak. Kot je dodala, je bila z izvedbo prvega skoka zelo nezadovoljna, vendar ji je uspelo na navzven ohraniti mirnost, in uspešno narediti drugi skok.

Teja Belak FOTO: Profimedia icon-expand

"S prvim skokom, morda se mi je tudi na obrazu videlo, nisem bila zadovoljna ne z izvedbo ne z oceno. V kvalifikacijah je bil res dober in prvič v sezoni so se sodnice pogovarjale, da bi mi dodale desetinke za stegnjeno izvedbo. Danes sem to želela izboljšati, vendar mi ni uspelo. Glede tega sem kar razočarana," je z oceno nastopa presenetila Belak, ki jo je na tribune koprske dvorane prišla spodbujat tudi olimpijska prvakinja v judu Andreja Leški. "K sreči sem nato z drugim skokom popravila vtis in na koncu je bila ocena prav lepa," je telovadka Zelene jame dodala po svoji prvi koprski zmagi v karieri. Že do druge zmage v Kopru pa je kljub padcu med sestavo na dvovišinski bradlji prišla Lucija Hribar, saj je imela na festivalu napak težjo sestavo od konkurence. "Mogoče je bilo malo pritiska, ker sem branila lansko zmago, ampak če si pred domačo publiko, predvsem uživaš in to je čar našega svetovnega pokala," je uvodoma povedala 23-letna telovadka. "Moram reči, da je bila sestava ne glede na padec zelo lepa in zelo 'čisto izvedena', čeravno nisem pričakovala stopničk, kaj šele zmage. Danes se je tako razpletlo, da so se v finalu tekmicam napake kar vrstile, tako da mi je vseeno uspelo priti do zlata," je s širokim nasmehom na obrazu zmago pospremila Hribar, ki je pred svojim nastopom glasno navijala tudi za brata Anžeta.

Anže Hribar FOTO: Profimedia icon-expand