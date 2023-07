Aspinall se leto dni po poškodbi vrača pred domačo publiko

UFC FN: Aspinall vs Tybura

Domači navijači najbolj nestrpno pričakujejo vrnitev Toma Aspinalla , ki je marca lani navdušil s hitro zmago proti Alexandru Volkovu , nato pa ga je julija doletela huda smola, saj si je že po 15 sekundah borbe proti Curtisu Blaydesu huje poškodoval koleno. To je po besedah borca iz bližine Manchestra skoraj natanko leto dni po poškodbi 'kot novo', zato komaj čaka, da se še tretjič zapored pomeri pred domačo publiko. Britančev nasprotnik bo tokrat izkušeni Poljak Marcin Tybura , ki mu bo šele drugič v karieri pripadla čast, da naslovi UFC-jev dogodek.

Tybura, ki je bil nekoč prvak v ruski organizaciji M-1, je dobil kar sedem od zadnjih osmih borb pod okriljem UFC-ja in se tako prebil med najboljšo deseterico težkašev. Aspinall na drugi strani se je s petimi zaporednimi zmagami hitro zavihtel med najboljšo peterico, poškodba kolena pa mu je preprečila, da bi bil še višje. A kot je dejal na novinarski konferenci pred borbo, se zaveda, da je od borbe za naslov prvaka oddaljen vsaj dve zmagi, ki pa bi ju lahko dosegel še v tem letu. Novembra bo sicer na sporedu težko pričakovana borba za naslov prvaka v težki kategoriji med izjemnima Jonom Jonesom in Stipetom Miočićem .

V predzadnji borbi večera bo domače občinstvo znova poskusila navdušiti Molly McCann, ki v angleški prestolnici poraza še ne pozna. Liverpoolčanka, ki je sicer strastna navijačica Evertona, je zadnje tri borbe v O2 Areni prepričljivo dobila in navdušila s svojo karizmo. 'Mesna kroglica' je sicer zadnjo borbo (ki pa je potekala v New Yorku) izgubila, zato se želi vrniti na zmagovalno pot. To bo poskusila storiti proti Litovki Juliji Stoliarenko, ki se pod okriljem UFC-ja še ni proslavila, saj je zmagala le na eni od petih borb.